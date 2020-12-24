資收站大火封橋檢測 羅東光榮陸橋最快明開放小車先行

宜蘭縣羅東鎮光榮路橋下羅莊社區資源回收場，今凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，火警沒有人員傷亡，但起火點位於陸橋下，水泥因高溫出現剝落，出現鋼筋裸露，鎮公所昨緊急封閉橋樑，釐清結構狀況，最快明（25日）上午，就可開放3.5公噸以下車輛先行。

今起火時，正巧有民眾經過，目擊者發現資收站竄出火花，立即通報警消，宜蘭縣消防局凌晨2點35分獲報，出動羅東、廣興、冬山、五結、馬賽分隊救援。

因該處資收場堆滿易燃雜物，火勢一發不可收拾，消防人員抵達後，約1小時才控制火勢，清晨4點順利撲滅，但整座資收場已經付之一炬。

至於詳細起火原因，消防局火場鑑識人員在資收場南側發現有電線「短路」情形，是否為電線走火所致，目前已採集跡證送往鑑定釐清。

該處資源回收場為羅東鎮公所委託羅莊社區發展協會運作，由社區環保志工負責鄰近6里的資收物分類，變賣所得作為羅莊里的學童獎學金，在當地已經運作近20年，是環保局列管在案的資收小站。

羅莊社區理事長林仁地感慨，資收場堆積鐵鋁罐、廢紙等，都還有變賣價值，如今被火舌吞沒，志工心血全泡湯，且未來還不知道有無機會繼續恢復運作，真的很心疼！

今上午鎮公所請來結構技師評估，鎮長吳秋齡說，最快明（25日）上班前就可讓小客車、機車等3.5公噸以下車輛通行，至於大型車輛，則需等詳細鑑定報告出爐，確認結構未受損才會開放。