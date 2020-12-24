快訊

確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒸氣國王DT668蘭陽平原處女航 26日親臨宜蘭最美車站

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
冬山河舊河道已經裝上燈飾，預計26日晚間正式點燈。圖／冬山鄉公所提供
冬山河舊河道已經裝上燈飾，預計26日晚間正式點燈。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山鄉「溪南綠色轉運亮點計畫」完工，配合冬山鄉改制100周年紀念，冬山鄉公所盛大舉辦慶祝活動，26日邀請有「國王」之稱的DT668蒸汽火車，親臨鐵道迷口中最美的冬山火車站「讚聲」，搭配踩街活動，晚間還有冬山河舊河道點燈，鄉長林峻輔邀民眾當天參與，體驗冬山鄉的新亮點。

冬山鄉舊名冬瓜山，1920年行政區定名冬山，今年屆滿百年，配合宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫完工啟用，鄉公所向台鐵租用DT668蒸汽火車行駛，象徵冬山未來「蒸蒸日上」。

今公所在冬山火車站前為活動宣傳，由鄉長林峻輔率鄉民代表會、村長等走入冬山老街，邀請民眾參與鄉內的百年盛事。

鄉公所指出，完工典禮規畫以DT668作為新舊傳承、承先啟後的意象，由頭城開始，行經蘭陽平原，預計9點33分抵達宜蘭最美的冬山火車站，親臨會場參與紀念活動，下午2點02分則會停留1小時靜態展示，讓鐵道迷拍好拍滿。

除DT668外，流經冬山老街的冬山河舊河道，最近也完成燈飾布置，計畫26日晚間6點半點燈，搭配蘋果劇團的演出，晚間8點半還有煙火施放，讓老街熱鬧一整天。

鄉公所表示，溪南綠色轉運亮點計畫啟用後，希望冬山鄉成為宜蘭溪南地區觀光、旅行與生活亮點，帶動地方的發展。

活動當天上午8點3分，DT668從頭城站發車，行經礁溪、宜蘭、羅東，9點33分駛抵冬山站，回程下午1點56分從蘇澳新站北返，在冬山車站停留1小時，預計4點23分抵達終點頭城站。

冬山河舊河道已經裝上燈飾，預計26日晚間正式點燈。圖／冬山鄉公所提供
冬山河舊河道已經裝上燈飾，預計26日晚間正式點燈。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉溪南綠色亮點轉運計畫即將完工，鄉長林峻輔今天率隊邀請民眾參與26日慶祝活動。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉溪南綠色亮點轉運計畫即將完工，鄉長林峻輔今天率隊邀請民眾參與26日慶祝活動。圖／冬山鄉公所提供

鐵道迷 火車站 老街

延伸閱讀

標榜最有溫度伴手禮 宜蘭岳明國小種米義賣幫偏鄉募書

「記憶中宜蘭濕漉漉...」 賈新興苦笑：今年累積降雨恐刷紀錄

宜蘭下埔40甲休區彩繪裝飾遭利器刮毀 鎮公所痛斥惡質

環保好好看 宜蘭環保動畫片及歌仔戲影片上線

相關新聞

蒸氣國王DT668蘭陽平原處女航 26日親臨宜蘭最美車站

宜蘭縣冬山鄉「溪南綠色轉運亮點計畫」完工，配合冬山鄉改制100周年紀念，冬山鄉公所盛大舉辦慶祝活動，26日邀請有「國王」...

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

基隆市安樂區壯觀台北有3千多住戶，有好幾個大型社區，對外約2公里被稱為「壯觀路」的聯外道路屬私有道路，是平時居民進出重要...

資收站大火封橋檢測 羅東光榮陸橋最快明開放小車先行

宜蘭縣羅東鎮光榮路橋下羅莊社區資源回收場，今凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，火警沒有人員傷亡，但起火點位於...

宜縣府反對德商開發離岸風電場 漁會怒嗆「沒啥好說」

針對外商有意在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島規劃興建海上風力發電場，此舉恐將對漁場及漁民作業造成衝擊。宜蘭縣縣長林姿妙...

宜蘭下埔40甲休區彩繪裝飾遭利器刮毀 鎮公所痛斥惡質

宜蘭頭城鎮公所進行下埔地區40甲休閒區景觀改造及綠美化工程，快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆...

阿妹跨年演唱遇疫情 饒慶鈴：不要過分緊張！

天后張惠妹台東跨年演唱會倒數7天，國內疫情傳本土案例，台東縣政府不敢大意，縣長饒慶鈴今率團隊前往活動會場視察相關防疫作為...

反對風電進駐北方三島 宜市長江聰淵籲德商「斷念頭」

德商能源集團旗下的德威、德冠興電公司有意在東北角北方三島開發風力發電場，範圍廣達1千平方公里，宜蘭市長江聰淵今天表示，北...

警方防搶演練要想「哏」 去年用小丑面具 今年是外送員

2020年接近尾聲，再過1個多月就是農曆過年，警方加強防範金融機構搶案。基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提...

元旦3天連假 公路總局三工處公布台東交通疏運計畫

因應3天元旦連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局第三養護工程處與台東警方針對省道台9線、台11線及風景區為交通疏運重點區...

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋下羅莊社區資源回收場，今天凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，火警沒有人員傷亡，不過，因起...

台東延平紅谷橋重建 通車

台東縣延平鄉紅谷橋經過近1年時間重建，昨天通車。縣長饒慶鈴宣示將鬆綁延平鄉都市計畫，進一步推動部落觀光產業。工程人員指當...

天送埤高空探索 遊客挑戰膽量

宜蘭三星鄉天送埤文創園區引入高空探索體驗設施「伐木星空」，也是全宜蘭第一座。設計源自早期太平山林場的伐木歷史，搭配索道、...

熱門新聞

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。