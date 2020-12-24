蒸氣國王DT668蘭陽平原處女航 26日親臨宜蘭最美車站

宜蘭縣冬山鄉「溪南綠色轉運亮點計畫」完工，配合冬山鄉改制100周年紀念，冬山鄉公所盛大舉辦慶祝活動，26日邀請有「國王」之稱的DT668蒸汽火車，親臨鐵道迷口中最美的冬山火車站「讚聲」，搭配踩街活動，晚間還有冬山河舊河道點燈，鄉長林峻輔邀民眾當天參與，體驗冬山鄉的新亮點。

冬山鄉舊名冬瓜山，1920年行政區定名冬山，今年屆滿百年，配合宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫完工啟用，鄉公所向台鐵租用DT668蒸汽火車行駛，象徵冬山未來「蒸蒸日上」。

今公所在冬山火車站前為活動宣傳，由鄉長林峻輔率鄉民代表會、村長等走入冬山老街，邀請民眾參與鄉內的百年盛事。

鄉公所指出，完工典禮規畫以DT668作為新舊傳承、承先啟後的意象，由頭城開始，行經蘭陽平原，預計9點33分抵達宜蘭最美的冬山火車站，親臨會場參與紀念活動，下午2點02分則會停留1小時靜態展示，讓鐵道迷拍好拍滿。

除DT668外，流經冬山老街的冬山河舊河道，最近也完成燈飾布置，計畫26日晚間6點半點燈，搭配蘋果劇團的演出，晚間8點半還有煙火施放，讓老街熱鬧一整天。

鄉公所表示，溪南綠色轉運亮點計畫啟用後，希望冬山鄉成為宜蘭溪南地區觀光、旅行與生活亮點，帶動地方的發展。