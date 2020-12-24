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基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車
基隆市安樂區壯觀台北有3千多住戶，有好幾個大型社區，對外約2公里被稱為「壯觀路」的聯外道路屬私有道路，是平時居民進出重要道路，長期以來道路破損嚴重，基隆最近又下了1個多月的雨，路況更差，沿線坑坑洞洞，有機車摔車，甚至有汽車急駛而過爆胎，居民形容開「競技場」。市府昨天會同議員、里長、地主等會勘，希望先改善坑洞，再逐段改善。
壯觀里長楊添發表示，這條對外聯絡道長約2公里，以前東塊一塊，西補一塊，近來基隆不斷下雨，坑坑洞洞更是嚴重，白天可看到好幾什個坑洞，晚上更是危險，最近里民投訴摔車5、5件，汽車也爆胎，希望趕快改善。
副議長林沛祥說，初步協調解決方式，由市府提供技術上的支援，協助路面的鋪設，由地主出資一步一步來修復，從最危險的路段及坑洞開始。議員秦証則指出，此路有通行迫切的需要，希望市府在技術上協助，短期趕快把洞鋪平。
一名出席的地主說，封起來比較好養護，道路要維護好，也能顧慮到安全，開不開放權限是在地主。
居民都希望市府修路維管，但市府工務處公有建築科長廖俊育說，這條道路屬私有土地，政府很難用公資源去進行經常性維護，壯觀里還有樂利二街62巷可以進出麥金路，所以，並不是必要的通行條件，無法認定既成道路。市府將提供市府長期合作鋪路廠商給地主自行連繫，公權力不便介入。
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