基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

基隆市安樂區壯觀台北有3千多住戶，有好幾個大型社區，對外約2公里被稱為「壯觀路」的聯外道路屬私有道路，是平時居民進出重要道路，長期以來道路破損嚴重，基隆最近又下了1個多月的雨，路況更差，沿線坑坑洞洞，有機車摔車，甚至有汽車急駛而過爆胎，居民形容開「競技場」。市府昨天會同議員、里長、地主等會勘，希望先改善坑洞，再逐段改善。

壯觀里長楊添發表示，這條對外聯絡道長約2公里，以前東塊一塊，西補一塊，近來基隆不斷下雨，坑坑洞洞更是嚴重，白天可看到好幾什個坑洞，晚上更是危險，最近里民投訴摔車5、5件，汽車也爆胎，希望趕快改善。

副議長林沛祥說，初步協調解決方式，由市府提供技術上的支援，協助路面的鋪設，由地主出資一步一步來修復，從最危險的路段及坑洞開始。議員秦証則指出，此路有通行迫切的需要，希望市府在技術上協助，短期趕快把洞鋪平。

一名出席的地主說，封起來比較好養護，道路要維護好，也能顧慮到安全，開不開放權限是在地主。