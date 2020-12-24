宜縣府反對德商開發離岸風電場 漁會怒嗆「沒啥好說」

針對外商有意在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島規劃興建海上風力發電場，此舉恐將對漁場及漁民作業造成衝擊。宜蘭縣縣長林姿妙今天表示，縣府會與漁會、漁民站在一起，表達反對立場，同時要求中央單位審查此案必須優先考量漁民權益。頭城區漁會表示，30日廠商要來辦說明會，漁民團體一定抗議。

德商兩家公司相中北海岸海域，計畫從離岸9公里至北方三島海域打造3處海上風力發電場，據開發案資料，廣達近1000平方公里海域，將插滿520座巨型風機，在上星期說明會時，已引起北海岸及基隆漁民群起反彈，德商預計30日到蘇澳鎮、頭城鎮舉辦環境影響說明會，縣府將派人到場表達反對意見。

縣政府表示，北方三島是重要漁場，有小管、飛魚卵、白帶魚等豐富漁業資源，一旦開發案通過，將嚴重影響漁民生計，同時施工時漁船航行安全也是大問題，風機運作時的低頻噪音更將衝擊觀光遊憩活動，綜覽風電場對各方面的影響層面太大了，縣政府一定會與漁會、漁民同一陣線，表達反對立場，同時要求中央機關必須審慎評估，絕不能犧牲漁民權益。

頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，最近開發公司派人要來溝通，邀請參加30日的說明會，「沒什麼好說的啦」，漁民朋友們一定都抗議，反對到底。