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宜蘭下埔40甲休區彩繪裝飾遭利器刮毀 鎮公所痛斥惡質

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供

宜蘭頭城鎮公所進行下埔地區40甲休閒區景觀改造及綠美化工程，快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，鎮公所向警方報案，今天呼籲民眾愛惜公物，有任何意見都可以好好表達。

為強化提升頭城鎮觀光休閒遊憩品質，鎮公所陸續完成多處景區的施作和改善，其中下埔地區40甲休閒區除持續執行植栽、道路舖設、維修外，也增設25盞景觀燈。今年9月起再陸續進行多項改善工程，增加公共設施暨綠美化裝置，預計明年1月下旬完工。

就在工程即將完工之際，承攬廠商及監造單位昨天竟然發現跨水板橋兩側新設立的「彩繪藝術裝飾」，有4處疑遭人為蓄意破壞，承攬廠商除立即反映至公所外，也向縣警察局二城派出所報案追查。

根據鎮公所員工表示，日前曾經接獲民眾的電話反映，特別針對遭到破壞建築物所採用的材質及相關品項，提出嚴厲反問及質疑，此兩者之間是否有關連性？將視偵查需要，提供警方參考。

頭城鎮公所今天沉重呼籲，無論大家有任何的意見或立場，請務必妥善表達，勿以身試法，珍惜這塊土地及得來不易的建設成果。

宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供
宜蘭40甲休閒區景觀改造美化工程快完工了，卻發現「彩繪藝術裝飾」遭人蓄意破壞，不銹鋼面的烤漆被刮花，頭城鎮公所向警方報案。 圖/鎮公所提供

綠美化 警察 建築

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