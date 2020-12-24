阿妹跨年演唱遇疫情 饒慶鈴：不要過分緊張！

天后張惠妹台東跨年演唱會倒數7天，國內疫情傳本土案例，台東縣政府不敢大意，縣長饒慶鈴今率團隊前往活動會場視察相關防疫作為。饒慶鈴表示，縣府防疫絕對從嚴，外界不要過分緊張。

饒慶鈴說，除了呼籲民眾遵守配合防疫規定，縣府將設置4處管制站，安排60名查核人員實施實名制管制入場，並要求戴口罩、量體溫及洗手消毒，搖滾區1.5萬人需保持1公尺社交距離。

今天上午饒慶鈴率副縣長王志輝、文化、觀旅、警察及消防局等局處長前往海濱公園國際地標視察阿妹演唱會場相關防疫作為，包括動線、管制站及攤位區進行討論任何狀況處置，避免防疫漏洞。

文化處長鍾青柏表示，本土案例超過15例，演唱會仍如期舉行，但管制民眾不得進入演唱會場，只能在臨海路以西管制線外聆聽，另會場設置用餐專區，民眾餐飲一律限制在專區內食用。