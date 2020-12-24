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反對風電進駐北方三島 宜市長江聰淵籲德商「斷念頭」

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
反對風電廠進駐北方三島恐破壞漁業資源、影響食安，宜蘭市長江聰淵籲德商中止計畫，斷了開發電廠的念頭。記者戴永華/攝影
反對風電廠進駐北方三島恐破壞漁業資源、影響食安，宜蘭市長江聰淵籲德商中止計畫，斷了開發電廠的念頭。記者戴永華/攝影

德商能源集團旗下的德威、德冠興電公司有意在東北角北方三島開發風力發電場，範圍廣達1千平方公里，宜蘭市長江聰淵今天表示，北方三島海域素來是宜蘭漁民重要漁場，一旦開發風電，不僅衝擊漁業生態捕不到魚，也造成食安疑慮，他堅決反對到底，呼籲德商停止開發案。

德威、德冠兩家興電公司最近動作頻頻拜會各地漁會，江聰淵說，他接獲許多漁民朋友反映憂心，根據統計此海域漁獲量占全台近海漁業三分之二，是國內近海漁業資源最豐饒的漁場，更是許多魚類產卵場，生物多樣性極高，極為重要的經濟海域。

此外，這裡的生態非常豐富多樣，有黑潮、也有沿岸流、大陸棚及珊瑚礁棲地。江聰淵強調，一旦進行開發，施工期間的作業船隻造成高度汙染，架設營運後也對海域航行安全及漁民撈捕作業造成影響，嚴重衝擊台灣漁業資源，也會危害海洋食安。

他表示，台灣發展離岸風電有其必要與急迫性，但這不是代表就要去犧牲漁海洋生態，尤其是東北角海岸的北方三島如此重要的海域，他呼籲風電開發商應該立即中止計畫，打消在北方三島海域開發的念頭。

反對風電廠進駐北方三島恐破壞漁業資源、影響食安，宜蘭市長江聰淵籲德商中止計畫，斷了開發電廠的念頭。記者戴永華/攝影
反對風電廠進駐北方三島恐破壞漁業資源、影響食安，宜蘭市長江聰淵籲德商中止計畫，斷了開發電廠的念頭。記者戴永華/攝影

漁民 江聰淵 食安

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