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花蓮食安自治條例修正通過 肉品乙型受體素零檢出

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮縣議會今天通過縣政府提案修正「花蓮縣食品安全管理自治條例」，增訂罰則，含乙型受體素的所有肉品及相關產製品禁止在縣境販售，可罰新台幣1萬至10萬元罰鍰。

縣府這次修訂食安自治條例第9條，條文原本僅限制核災地區食品等產品在縣內販售，修正後加入新增「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品」、「其他經本府公告之食品」，即將開放進口的美豬、美牛如果含有萊克多巴胺將禁止在縣境販售。

花蓮縣政府指出，因應中央將於明年1月開放美國牛肉和豬肉進口，引發民眾擔心進口肉品含有萊克多巴胺等乙型受體素，為維護民眾健康，增訂條文。

被問到是否會牴觸中央法條，衛生局長朱家祥指出，自治條例修正將待中央核定後公布實施，開放美豬美牛議題至今，有很多不同聲音，相信中央會有所改變。

國民黨籍縣議員黃馨建議，最低罰則1萬元金額太低，沒有嚇阻效果，建議應參考其他縣市罰則，適度提高金額，才能達到把關效果。

美豬 萊克多巴胺 肉品

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