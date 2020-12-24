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卑南溪堤防環境工程 獲台灣景觀大獎佳作獎

中央社 / 台東縣24日電

第八河川局「卑南溪卑南堤防環境改善工程」融入地方遊憩休閒和人文解說，獲得台灣景觀大獎「環境設施類」佳作獎。

第八河川局表示，在「卑南溪卑南堤防環境改善工程」中設置了「卑南溪環境解說園區」，以「台東水利、人文地理河廊」為主軸，將園區分為入口導覽解說、景觀貯流池、綠之眼休憩廣場、水利工法解說、地景人文解說、舊堤綠地走廊等6區。

第八河川局長蔡宗憲表示，卑南溪環境解說園區於去年完工後陸續有多個單位申請參訪，透過第八河川局同仁的現場熱情解說，使參訪遊客對卑南溪的自然人文、休閒遊憩及水利防災等知識有了初步的了解。

除此外，第八河川局在今年7月辦理「水環境宣導－樂趣闖關趣」活動，邀集台東市周圍鄰近學校，為期3天超過500名師生共同參與，透過活潑有趣的互動方式，讓在地學童親身體驗生態及水環境的重要性，期望愛水護水知識能向下扎根，為愛護河川環境的行動注入永續能量。

蔡宗憲表示，卑南堤防環境解說園區完成後，已由當地利吉社區發展協會同意認養維護，期望透過公、私協力營造一座寓教於樂的河畔園區。目前已有許多民眾於晨昏時會前往休憩，往後此處園區也會陸續辦理相關解說活動，歡迎大家多多前往使用。

「卑南溪卑南堤防環境改善工程」打造的「卑南溪環境解說園區」，經水利署推舉參加中華民國景觀學會舉辦之2020第八屆台灣景觀大獎「環境設施類」比賽，在眾多優質參賽作品中脫穎而出，榮獲佳作獎殊榮。

台東 認養

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