元旦3天連假 公路總局三工處公布台東交通疏運計畫

因應3天元旦連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局第三養護工程處與台東警方針對省道台9線、台11線及風景區為交通疏運重點區，連假期間並將加強違規取締，以紓解大量車潮。

三工處表示，預估12月31日、元月1至2日為返鄉及旅遊高峰、元月3日為收假高峰，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

疏運作為包括完成疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖等，並透過警力指揮及路口手控號誌，並透過公路APP、CMS、警廣訊息傳播。

另因應元旦連續假期期間大型活動交通疏運，針對台9線386.5公里太麻里迎曙光、台11線110.5公里三仙台迎曙光，台東跨年晚會活動台11線162.5公里至164公里已規劃完成疏運路線及交管作為。

台9線金崙風景區、多良火車站、台9乙東37替代道路、初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口、台9線與東8-1線路口、台11線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段進行交管。

三工處也呼籲民眾可在連假期間利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，此外，外出務必做好車輛保養及檢查。