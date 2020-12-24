羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋下羅莊社區資源回收場，今天凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，火警沒有人員傷亡，不過，因起火點位於陸橋下，表面水泥因高溫出現剝落，縣府已緊急封閉橋樑，待結構技師會勘後，確認安全無虞才會開放。

宜蘭縣消防局凌晨2點35分獲報，出動羅東、廣興、冬山、五結、馬賽分隊救援。因現場堆滿易燃雜物，消防人員抵達時，資源回收場已陷入火海，經過灌救後，3點20分控制火勢，4點才順利撲滅。

據了解，該處資收場為社區所有，回收物經過整理後變賣，做為學童獎學金，因此裡面堆放點起、紙箱、塑膠等各類回收品。

今上午縣長林姿妙與警消、羅東鎮公所到場會勘，因起火點位於陸橋下，火場內都可看到因高溫燃燒剝落的水泥，還有鋼筋裸露在外。

為避免通行危險，今火警後縣府緊急封閉光榮陸橋，禁止人車通行。

縣府交通處長黃志良說，已請技師協助鑑定，確認結構無虞後，才會開放人車通行，原則從機車、汽車再到大車，陸續開放通行，至於詳細起火原因正待消防局火調單位釐清。