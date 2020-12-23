基隆安中產業道路現大洞！先改水路防沖刷 再填補混凝土待強固

基隆市安中產業道路昨晚路面坍崩，出現1個大洞，人車經過可能陷落。市府工務處緊急施工改變沖刷路基的水路，今天再灌瀝青混凝土填補坑洞。考量混凝土強固需要時日，周邊仍設置三角錐拉警戒線，提醒人車小心通行。

安中產業道路出現長約1.5公尺、寬約80公分的大坑洞，從路面望向坑洞，距地底深約2公尺。警方獲報前往警戒，指揮人車通行。立委蔡適應秘書金錦麟、市議員張秉鈞和安樂區內寮里長嚴福神等人獲報前往了解，促請市府善後。

工務處公有建築科長廖俊育說，昨晚到場勘查後，發現是道路旁山澗水流沖刷路基下方，造成土石流失，導致柏油路面陷落。工程人員先行改變山澗水路，防止繼續沖刷路基。

今天上午搶修時持續下雨，考量若先僅鋪設鋼板，因與路面會有高度落差，且當地是斜坡彎道，為免造成行車危險，決定直接填補混凝土。填補完成後，因為混凝土仍鬆軟，等待強固還要一段時間，因此設在坑洞周圍的三角錐等防護設施仍維持，防止衍生其他事故。