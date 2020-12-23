快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆安中產業道路現大洞！先改水路防沖刷 再填補混凝土待強固

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市安中產業道路昨晚路面坍崩，出現1個大洞，人車經過可能陷落。市府工務處緊急施工改變沖刷路基的水路，今天再灌瀝青混凝土填補坑洞。考量混凝土強固需要時日，周邊仍設置三角錐拉警戒線，提醒人車小心通行。

安中產業道路出現長約1.5公尺、寬約80公分的大坑洞，從路面望向坑洞，距地底深約2公尺。警方獲報前往警戒，指揮人車通行。立委蔡適應秘書金錦麟、市議員張秉鈞和安樂區內寮里長嚴福神等人獲報前往了解，促請市府善後。

工務處公有建築科長廖俊育說，昨晚到場勘查後，發現是道路旁山澗水流沖刷路基下方，造成土石流失，導致柏油路面陷落。工程人員先行改變山澗水路，防止繼續沖刷路基。

今天上午搶修時持續下雨，考量若先僅鋪設鋼板，因與路面會有高度落差，且當地是斜坡彎道，為免造成行車危險，決定直接填補混凝土。填補完成後，因為混凝土仍鬆軟，等待強固還要一段時間，因此設在坑洞周圍的三角錐等防護設施仍維持，防止衍生其他事故

基隆近一個月少見晴天，工務處加強巡查、巡補，各地里長、市民回報路面出現坑洞的數量也增多，1天要補數十個道路坑洞，瀝青使用量倍增，格外忙錄。

基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／攝影
基隆市安中產業道路路基被淘空，路面昨天深夜陷落出現大洞，市府工務處今天填補仍未凝固，設警戒線防護。記者邱瑞杰／攝影

基隆 蔡適應 事故

延伸閱讀

下車跨踩人行道摔斷牙控公車司機過失傷害 檢不起訴

台中外埔區土城路面改善工程 26日和27日施工

影／基隆連日大雨晚間下不停 安中產業道路道路破大洞

影／陽金公路坍方 柏油路面陷落60公尺深山谷漏夜搶通

相關新聞

基隆安中產業道路現大洞！先改水路防沖刷 再填補混凝土待強固

基隆市安中產業道路昨晚路面坍崩，出現1個大洞，人車經過可能陷落。市府工務處緊急施工改變沖刷路基的水路，今天再灌瀝青混凝土填補...

敢來嗎？宜蘭天送埤設高空探索遊具 挑戰人體恐懼點

宜蘭三星鄉天送埤文創園區，今年引入全宜蘭首座高空探索體驗設施「伐木星空」，設計源自於早期太平山林場的伐木歷史，搭配索道、...

林姿妙就職兩周年報告 宜蘭交通擺第一

宜蘭縣長林姿妙25日將滿就職2周年，今林姿妙率縣府局處首長向外界報告就職2年成果，細數任內兩年各項政績；正巧宜蘭市長江聰...

林姿妙江聰淵同天辦就職周年報告 威脅？林姿妙笑了

宜蘭縣長林姿妙25日將滿就職2周年，今林姿妙率縣府局處首長向外界報告就職2年成果，細數任內兩年各項政績；正巧宜蘭市長江聰...

語帶玄機？吳澤成返鄉站台 勉江聰淵以「縣」角度思考

宜蘭市長江聰淵就職將滿6年，他今天率市公所一級主管舉辦施政成果報告，政務委員吳澤成專程南下站台。江聰淵被民進黨視為下屆縣...

花蓮縣府爭取上億元經費 購置40輛機具添利器

花蓮縣環保局向中央爭取上億元經費，購置40輛資源回收車及輪式裝載機等重型機具，是歷年來最多。縣長徐榛蔚今天將象徵車輛的鑰...

台東延平紅谷橋啟用通車 紅葉部落耆老祈求祖靈庇佑

台東縣延平鄉紅谷橋經過近1年時間重建，今天通車。縣長饒慶鈴宣示後續將鬆綁延平鄉的都市計畫，進一步推動部落觀光產業。

張惠妹台東跨年演唱會 觀眾區禁脫口罩飲食

隔253天，台灣再出現本土新冠肺炎病例，各縣市跨年活動都受到影響，台東縣府考慮為張惠妹跨年演唱會規畫用餐專區，演唱會觀眾區一律...

鳳林行銷梯田米 玉里擴大種蕎麥

花蓮縣鳳榮地區農會協助農友，行銷鳳林鎮中興部落193線所種植的「梯田米」。農會總幹事黃榮和表示，經測試，這裡的梯田適合種...

籌措美麗灣賠償金 東縣將標售49筆地

為籌措買美麗灣建物的6.29億元賠償金額，台東縣政府將標售49筆縣有非公用土地，昨天辦說明會，財政及經濟發展處長盧協昌說...

台東縣府宿舍芒果樹染褐根病枯死 地景藝術少一味

台東市博愛路與更生路口的縣府宿舍近70年的芒果樹每年結果累累，今年4月文化處邀請彩繪家鍾昀婷，在宿舍圍牆繪出兒時偷摘芒果...

選台北市長？ 林右昌：目前不在思考範圍

基隆市長林右昌日前接受廣播節目專訪今天播出，談到是否有意選下屆台北市長時表示，目前並不在思考範圍裡面，現在他的角色是基隆...

熱門新聞

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

台鐵號誌故障 彰化往台中各車次嚴重誤點最多要50分鐘

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。