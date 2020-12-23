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敢來嗎？宜蘭天送埤設高空探索遊具 挑戰人體恐懼點

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，三星鄉公所希望藉此帶動地方觀光。圖／三星鄉公所提供
三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，三星鄉公所希望藉此帶動地方觀光。圖／三星鄉公所提供

宜蘭三星鄉天送埤文創園區，今年引入全宜蘭首座高空探索體驗設施「伐木星空」，設計源自於早期太平山林場的伐木歷史，搭配索道、高塔、流籠，遊戲體驗過程刺激，鄉長李志鏞希望打造為鄉內旅遊亮點，帶動地方觀光。

太平山林場早期為台灣三大林場之一，山上原木經由索道、流籠運往山下，在經由五分車從土場運往羅東，其中天送埤為沿線１０座車站的其中１座，也是目前保存最為完整的木造車站。

配合早期伐木歷史，今年三星鄉公所與天送埤文創園區委外廠商談妥，引入高空探索體驗設施，園區設有7種遊具、12支12公尺高的原木基樁，遊客全程在高約10公尺的木樁上進行挑戰，有索道、流籠、高橋等，讓遊客穿梭於高塔間，挑戰人體的恐懼點。

今上午鄉公所安排體驗，有人站上高塔瞬間「腿軟」，挑戰全套遊程後，高喊刺激。鄉長李志鏞說，伐木星空仿造早期臨場的伐木設施，與天送埤車站搭配在一起，刺激好玩，還有濃濃歷史感。

李志鏞強調，遊戲過程全程在10公尺左右高度進行，因此可以遠眺蘭陽平原美景，新鮮、刺激感都有，且體驗相當安全，都有專門教練在場協助，體驗過程安全，他歡迎遊客到天送埤體驗，帶動地方觀光產業。

三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，全程在10公尺左右高度進行，挑戰性高。圖／三星鄉公所提供
三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，全程在10公尺左右高度進行，挑戰性高。圖／三星鄉公所提供
三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，全程在10公尺左右高度進行，挑戰性高。圖／三星鄉公所提供
三星鄉天送埤文創園區，引入12支基樁打造高空探索體驗，全程在10公尺左右高度進行，挑戰性高。圖／三星鄉公所提供

天送埤

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