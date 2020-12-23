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林姿妙就職兩周年報告 宜蘭交通擺第一

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今率縣府一級主管報告２年施政成果。記者張議晨／攝影
宜蘭縣長林姿妙今率縣府一級主管報告２年施政成果。記者張議晨／攝影

宜蘭縣長林姿妙25日將滿就職2周年，今林姿妙率縣府局處首長向外界報告就職2年成果，細數任內兩年各項政績；正巧宜蘭市長江聰淵今也異地舉辦就職周年成果報告，因江被視為民進黨下屆縣長熱門人選，兩人打對台意味濃厚，是否感到威脅?林姿妙說，「他有他的目標，我有我的目標，都一起來努力」。

今縣府在蘭陽博物館舉辦就職2年成果，由林姿妙獨撐全場，用了近20分鐘闡述兩年政績，其中交通政策列為簡報首要。

林姿妙說，她上任以來爭取鐵路高架獲行政院核定，高鐵確定延伸宜蘭，在這些鐵道規畫落實前，她也看到雪山隧道壅塞問題，因此提出台2線濱海公路的想法，不只能分散國5車流，也希望帶動濱海地區的發展；其他如台2庚線、二結連絡道、東山交流道等，都陸續提出規畫、發包興建，打造4綜6橫交通網絡。

另外，太平山森鐵復駛的部分，包含山地線、平原線，都已進行或即將展開可行性評估，盼啟動太平山森鐵的復駛計畫。工商業部分，宜蘭第二行政中心已經動工，宜科已開放量產，一期廠房進駐率幾乎百分之百，另外，除了免費營養午餐，牛奶也從每月一瓶增加至每周一瓶，且每周還有一餐為縣內有機食材。

林姿妙說，宜蘭縣65歲長者佔17%以及生育率低迷，高齡化、少子化是宜蘭重要的雙課題，除免費營養午餐外，也將推動求學免書籍費，分擔青年照顧壓力；另鼓勵青年返鄉，縣府設立青年事務科，提供青年創業貸款，她會和縣府團隊繼續努力，推動她的施政藍圖。

對於今就職兩周年報告，宜蘭縣議會國民黨、民進黨議員各有不同看法；國民黨縣議員楊弘旻認為，營養午餐政策有感，另包含高鐵延伸宜蘭、太平山森鐵復駛等，也是林姿妙率先喊話，最後中央採納，前朝做不到的，國民黨做到了，還做得更好。

民進黨縣議員陳俊宇則認為，縣府投入太多資源於福利政策，做縣長個人公關，已經嚴重排擠地方基礎建設，如地方生活圈計畫的申請等，都碰到不少阻礙；且許多交通重要規畫，都是中央主導，並非縣府自提，林姿妙僅是「拿香跟拜」。

宜蘭縣長林姿妙今率縣府一級主管報告２年施政成果。記者張議晨／攝影
宜蘭縣長林姿妙今率縣府一級主管報告２年施政成果。記者張議晨／攝影

林姿妙 青年 民進黨

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