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林姿妙江聰淵同天辦就職周年報告 威脅？林姿妙笑了
宜蘭縣長林姿妙25日將滿就職2周年，今林姿妙率縣府局處首長向外界報告就職2年成果，細數任內兩年各項政績；正巧宜蘭市長江聰淵今也異地舉辦就職周年成果報告，因江被視為民進黨下屆縣長熱門人選，兩人較勁意味濃厚，是否感到威脅?林姿妙面帶微笑說，他有他的目標，我有我的目標，都一起來努力。
今縣府在蘭陽博物館舉辦就職2年成果，由林姿妙獨撐全場，用了近20分鐘闡述兩年政績，其中交通政策列為簡報首要。
林姿妙說，她上任以來爭取鐵路高架獲行政院核定，高鐵確定延伸宜蘭，在這些鐵道規畫落實前，她也看到雪山隧道壅塞問題，因此提出台2線濱海公路的想法，不只能分散國5車流，也希望帶動濱海地區的發展。
下屆縣長林姿妙、民進黨積極布局，國民黨爭取連任，民進黨希望翻轉藍天，今除了林姿妙舉辦就職成果報告，被視為民進黨下屆熱門人選的江聰淵，也在同一時間舉辦成果報告，江還請來政務委員、前宜蘭縣代理縣長吳澤成站台，林、江兩人打對台意味濃厚。
面對江來勢洶洶，林姿妙被問到是否感到威脅？她則笑說，他有他的目標，我有我的目標，都一起來努力。
江聰淵受訪則說，他從當上市長以來，每年都會舉辦施政成果報告，向市民闡述當年市政成果，今年時間是早已訂好。
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