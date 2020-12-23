花蓮縣府爭取上億元經費 購置40輛機具添利器

花蓮縣環保局向中央爭取上億元經費，購置40輛資源回收車及輪式裝載機等重型機具，是歷年來最多。縣長徐榛蔚今天將象徵車輛的鑰匙，交給13鄉鎮市首長及代表，希望能為清潔隊員的工作增添利器，維護環境乾淨。

花蓮縣109年度獲得行政院環保署補助1億414萬3500元整，採購40輛清潔車輛特種機具，為歷年之最，包括資源回收16車輛、垃圾車10輛、鏟裝機4台、挖土機8台、灑水車1輛、鏟土機1台。除此之外，還有554套工作服、防護裝備及20台洗衣機等。

徐榛蔚表示，新的環保用車和機具兼具安全與效率，不但設備提升，也改善清潔隊員的服裝及盥洗的設施設備，讓隊員在安全無虞下，達成清淨花蓮環境的使命。同時強調，清淨環境的工作，不能單靠清潔隊員，還要民眾一起努力，家園才能更乾淨。