花蓮縣府爭取上億元經費 購置40輛機具添利器
花蓮縣環保局向中央爭取上億元經費，購置40輛資源回收車及輪式裝載機等重型機具，是歷年來最多。縣長徐榛蔚今天將象徵車輛的鑰匙，交給13鄉鎮市首長及代表，希望能為清潔隊員的工作增添利器，維護環境乾淨。
花蓮縣109年度獲得行政院環保署補助1億414萬3500元整，採購40輛清潔車輛特種機具，為歷年之最，包括資源回收16車輛、垃圾車10輛、鏟裝機4台、挖土機8台、灑水車1輛、鏟土機1台。除此之外，還有554套工作服、防護裝備及20台洗衣機等。
徐榛蔚表示，新的環保用車和機具兼具安全與效率，不但設備提升，也改善清潔隊員的服裝及盥洗的設施設備，讓隊員在安全無虞下，達成清淨花蓮環境的使命。同時強調，清淨環境的工作，不能單靠清潔隊員，還要民眾一起努力，家園才能更乾淨。
吉安鄉公所清潔隊長樊一明說，清潔隊的挖土機都使用10年以上，十分老舊，經常需要維修，感謝環保局新購挖土機，有新的機具有很大實質的幫助，針對垃圾場清理等很方便。另環保署針對清潔隊有工作服等，希望工作人員在辨識和安全上有助益。
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