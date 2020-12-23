氾濫不輸綠鬣蜥 沙氏變色蜥入侵10餘年仍難控制

綠鬣蜥氾濫問題受重視，同樣也是外來種的「沙氏變色蜥」，在嘉義、新竹及花蓮等縣市都有蹤跡，10多年來累積移除量超過百萬隻，仍無法完全控制氾濫數量，對生態持續造成威脅。

監測沙氏變色蜥10年的花蓮野鳥學會計畫助理龔文斌表示，沙氏變色蜥體型約15至20公分，與壁虎差不多大，特徵是下巴有紅色的喉囊，因跑得快、不易捕捉且不影響民眾生活，關注度並不高，甚至到社區調查時，住戶並不知道家裡院子裡的蜥蜴就是沙氏變色蜥。

沙氏變色蜥和最近受到關注的綠鬣蜥，都是外來物種在野外氾濫成長，龔文斌說，綠鬣蜥可長到約1、2公尺，會吃農作物，造成經濟上損失，體型較大、外型較嚇人，民眾比較有感，會主動通報處理；相對「溫馴」的沙氏變色蜥因不被注意，移除難度提高，著名的七星潭風景區就是花蓮出現密度最高的區域。

龔文斌強調，沙氏變色蜥數量增多，會和台灣原生種蜥蜴競爭棲地、食物，造成原生種數量減少，生態危害程度不輸綠鬣蜥，尤其入侵時間已久，不太可能完全移除，因此擴散範圍的控制尤其重要。

龔文斌說，遇到繁殖期間，每名除蜥志工平均1小時可抓到逾200隻沙氏變色蜥，近年來改為夜間出動，趁沙氏變色蜥休息時進行，移除數量也增加，10年來移除量約11萬隻，其中超過一半是近3年捕捉的量。

龔文斌指出，移除數量不能當作控制成效的指標，還需搭配原生種蜥蜴數量有無回升來綜合評估成效，不過，在花蓮七星潭進行10年的監測、移除工作，總算在這幾年感覺到沙氏變色蜥數量少一點點，消失多年的原生種攀木蜥蜴出現了。

林務局花蓮林區管理處和花蓮縣政府聯手進行花蓮沙氏變色蜥監測、推廣及移除，雖然仍有小部分擴散情形，但各個分布點都有掌握，花蓮林管處呼籲，民眾若在家中發現可疑物種，可透過通報相關單位，將由專業人員前往監測，若確認為外來種，就會進行移除。