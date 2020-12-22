選台北市長？ 林右昌：目前不在思考範圍

基隆市長林右昌日前接受廣播節目專訪今天播出，談到是否有意選下屆台北市長時表示，目前並不在思考範圍裡面，現在他的角色是基隆市長，最重要把市長工作做好。

林右昌接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，今天晚間播出，鄭弘儀談到除林右昌外，中國國民黨籍立法委員蔣萬安和台北市副市長黃珊珊也是下屆台北市長熱門人選，如何看待兩人。

林右昌說，蔣萬安和黃珊珊都很優秀，雖然和兩人不熟也沒有太多互動，但從側面觀察，黃珊珊認真、負責，蔣萬安很帥，帥當然是優點，因為對兩人的瞭解有限不好說什麼，兩人都是很成功的政治人物，一定有成功的理由和要件。

鄭弘儀追問林右昌是否有意選台北市長，林右昌表示，他是雙魚座、B型比較浪漫，不過念的又是都市計畫較為理性，如果說自己是比較浪漫，但又比較務實理性的政治工作者倒是蠻貼切。

林右昌說，當初選基隆市長也不是自己愛去爭、去選，而是民主社會民眾需要什麼樣的市長，他不曉得未來是否需要念都市計畫的市長，或把市政能力放在最前面，這在選舉時不一定，比較重要的還是市民的選擇。

林右昌表示，現在的角色是基隆市長，最重要把市長工作做好，他同時也身兼民主進步黨智庫新境界文教基金會副董事長，有個重要工作就是幫台灣社會擘劃未來10年、20年國家重大發展議題。

林右昌說，至於「選舉不選舉，或是要不要去做選舉考量，目前並不在我的思考範圍裡面」，且基隆明年要辦城市博覽會，市府現正全力籌備中。談到上任6年來對台北市長柯文哲的評價，林右昌表示，不敢去評價別人，「我們做好自己的事情就好了」。

此外，鄭弘儀提問，對立法委員蔡適應接班下屆基隆市長看法，林右昌說，民進黨內部有民主提名機制，蔡適應非常優秀，如果蔡適應有意願，經過黨的提名程序，市民若也支持，蔡適應是很好、適當的人選。