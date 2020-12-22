宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

宜蘭地價評議委員會完成明年的公告土地現值評議，全縣110年地價比109年微幅調升0.11%，其中「地王」仍位在羅東鎮興東段874地號（即羅東鎮民權路93號），從2003年起即連續19年蟬聯地王寶座，每坪約149萬2600元。

「地王」位於羅東夜市繁華商圈，而且是兩條道路轉彎的街角處，絕佳的黃金地段，想要撼動其地位，並非易事，明年「地王」的公告土地現值價格不變，與今年一樣持平。

縣府地政處下午說明地價評議結果，宜蘭受到國道5號及周邊路網的交通建設優勢，加上縣內多項重大交通建設陸續啟動等利多，帶動不少新建案，全縣各鄉鎮市建築用地價格均呈現微幅上漲趨勢，其中壯圍鄉、員山鄉、五結鄉及冬山鄉因具有鄰近宜蘭市及羅東鎮生活圈的區位優勢，建地漲幅較為顯著。

農業用地則是受到農業政策及市場觀望氣氛濃厚等影響，各鄉鎮市呈下跌趨勢；整體而言，全縣建築用地的土地公告現值上漲約0.87%、非建築用地下跌約1.05%，全縣公告土地現值年比今年微幅調升0.11%。

若以區段來看，全縣最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側的商業區，每坪約130 萬5000元；最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，每坪約364元。