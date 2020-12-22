花東縱谷稻田轉種蕎麥 營養價高利用多元

花蓮玉里鎮青農「小劍劍」謝銘鍵與一群農友，將部分稻田轉種蕎麥，2年來收穫有成，有業者合作開發健康食品；農政單位鼓勵稻田實施水旱田輪作，樂見花東縱谷種植雜糧作物新契機。

謝銘鍵是玉里鎮雜糧產銷第2班班長，他說，部分稻田轉作雜糧，全班種植蕎麥面積約90公頃，均通過產銷履歷驗證，與周邊農友成立雜糧集團產區，並與台灣黃金蕎麥有限公司契作，製作蕎麥麵、拌醬、茶包等產品，行銷各大通路及外銷歐美、紐澳、日本、香港、新加坡等地。

謝銘鍵表示，許多人到日本吃蕎麥麵，花蓮一樣可以種植。一公頃蕎麥田約可收穫一公噸乾燥過的蕎麥，一公斤收購價新台幣30元，蕎麥容易栽培且病蟲害少，注意不要太多田水即可生長得很好。

農糧署東區分署長徐煇妃指出，為提升稻米品質及維護農田地力，鼓勵農民稻田實施水旱田輪作制度，自110年度起實施「稻作四選三措施」，於4期稻作中，最多可選擇3個期作種稻，另1期作可選擇轉作水稻以外作物或辦理生產環境維護措施，將有補助可領，此外農友符合「對地綠色環境給付計畫」規範者，每期作每公頃還可以領取新台幣4.5萬元的獎勵金。

農糧署東區分署說明，蕎麥為蓼科蕎麥屬一年生草本植物，常見的栽培種有2種，一為韃靼種蕎麥，由於種子具有苦味，又稱為「苦蕎」，經脫殼深焙後，外觀色澤金黃，又稱「黃金蕎麥」，有較豐富的芸香苷，因高優質營養價值具保健功能，可加工製成蕎麥麵、餅乾、茶包等各式產品。

另一種為普通種蕎麥，又稱「甜蕎」，籽實也可加工成相關產品，因甜蕎的花是白色帶點粉紅，成簇看起來漂亮，冬季種植甜蕎兼具景觀、蜜源與綠肥等多功能性，籽脫殼後的蕎麥殼還可做成枕頭，功能多元。

花蓮縣玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，玉里包括光豐地區等已種植蕎麥約200公頃，目標面積400公頃，希望未來成為「蕎麥的故鄉」。