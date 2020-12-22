影／宜蘭首批在地豆、在地產「豆奶」 送給學生喝好奶

第一批使用宜蘭有機大豆製造的豆奶今天上市發表，羅東鎮農會與青農採「花蓮1號」為品種進行契作，在地豆、在地產的豆奶，喝起來香氣十足，就連瓶裝也全面換新，縣府率先採買3萬多瓶給國中小學生喝好奶。

羅東鎮農會生產的養生豆奶全省有名，不過因為縣內種植大豆來源不多，大多靠著外地或進口豆子當成製作原料。由於國內稻米栽種面積過剩，縣府農業處媒合羅東鎮農會、蘇澳地區農會及三星鄉青年農民共同契作栽種大豆，面積17公頃，並以花蓮區農業改良場所培育的「花蓮1號」大豆為品種。

一路上給予農民協助的花蓮農改場場長杜麗華今天特別到宜蘭參加活動，她說，栽種大豆的除草問題費心費力，且人工挑豆也很花時間，農改場推廣第二代挑選大豆跑步機及除草機器給農民使用，可以幫農民省下每公頃5萬元成本支出。

她說，採用花蓮1號大豆是因為出漿率高，且風味香醇。縣政府農業處表示，花蓮1號具有顆粒大、產量豐、氣味佳等特性，非常適合有機友善栽培，是縣內種植大豆的首選。

羅東鎮農會採取在地有機大豆製成低糖、特濃豆奶，在生產製造的流程更經過產銷履歷驗證，第一批試產數量還不多，優先供應學生，目前在市面上還買不到。

縣長林姿妙表示，配合中央推動國產雜糧政策、減少食物里程，樂見農會與青農合作在地生產最安全的大豆，製成知名的豆奶品牌；縣府率先響應採買第一批，透過食農教育列車發放給國中小學生每人一瓶，這是第一批，未來會持續此合作模式，鼓勵更多農民投入栽種。