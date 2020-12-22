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感染褐根病芒果樹枯死 猴囝仔偷摘成回憶

中央社 / 台東縣22日電

台東市縣政府宿舍牆壁上，結合地景的偷採芒果牆面彩繪，勾起許多人兒時回憶。不過，近期這株芒果樹染褐根病死亡，民眾感傷說「今年猴囝仔沒芒果可偷採了」。

台東市更生路和博愛路口的台東縣政府宿舍日式建物，牆壁上由在地青年彩繪家鍾昀婷牆面彩繪，呈現兒時「猴囝仔」偷摘芒果的回憶。

鍾昀婷藉由口述訪談的情節場景轉化成圖像，彩繪有人用竹竿打下芒果，有人貼著牆邊把風，有的趕快把落下的芒果抱走，一旁還有湊熱鬧的小狗，圖像與實景相互作用下，建構出兼具藝術與回憶景致。

台東縣長饒慶鈴也相當喜歡這幅和地景結合的彩繪，讓她回憶小時候和3、5同伴一起摘芒果，緊張興奮又害怕被抓到的心情，還親自模仿彩畫中小孩偷採芒果。不少台東市民經過時看到這彩繪就想到兒時放學後偷採芒果的緊張、刺激的過程和被大人發現拿著竹竿追打場景。

不過，這幾天市民經過博愛路和更生路口時，看到芒果樹已枯萎，只剩下孩童偷採芒果的壁畫，連同旁邊的一株樹齡近70年茄冬樹和麵包樹也枯死，讓人相當訝異。

台東縣政府文化處長鍾青柏說，1個月前發現麵包樹葉子開始枯黃，結果1週後整個葉子就掉光了，接著是茄冬樹也枯萎，2週前換成芒果樹。經趕緊向專家請教，原來3棵樹是感染褐根病，「沒救了」。

「看了很傷心」鍾青柏說，這棵樹芒果樹是土芒果和愛文芒果的雜交種，很甜，今年沒有芒果吃了很難過。圍牆上的「猴囝仔」也沒有芒果可以偷了，真的很難過。

鍾青柏說，當牆面彩繪（偷採芒果的小孩）與真實物景（芒果樹）融合，若站在牆面的拐彎處，感覺能聽到那把風的孩子叫大家安靜一點，但大伙壓抑不住滿載芒果的歡愉嬉鬧聲，不知屋子裡的主人是否正匆匆地趕來，為作品增加了現實的厚度，歡迎大家一起來與他們嬉鬧，或是偷躲著想要逮住這些「猴囝仔」，留下在台東的兒時回憶。

芒果 台東 宿舍

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