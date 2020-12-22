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腳踩1.2萬斤火紅木炭不怕燙宜蘭二結神轎過火29日登場

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
二結王公廟舉辦王公文化節，今天舉辦小型過火儀式，提早為活動暖身。記者張議晨/攝影
二結王公廟舉辦王公文化節，今天舉辦小型過火儀式，提早為活動暖身。記者張議晨/攝影

宜蘭縣五結鄉二結王公廟（鎮安廟）「神轎過火」儀式，被宜蘭縣政府登錄為無形文化資產，今年過火儀式預計29日登場，今年擲茭乞得1.2萬斤木炭，預估有20多座神轎、百尊神像參與，為整個祭典掀起高潮。

二結王公廟主祀「古公三王」，創廟至今已經超過200年，是五結鄉二結一帶信仰中心，每年農曆11月15日為王公誕辰，誕辰日當天的「神轎過火」為重頭戲，標榜是全台保存至今，規模最大的過火儀式。

今年廟方舉辦「二結王公文化節］，活動從26日至29日，最重要的過火儀式，則從29日上午開始，今五結鄉公所、二結王公廟舉辦宣傳活動，邀民眾一同參與宗教盛宴。

王公廟董事長張明華說，26日舉辦學術研討會，鑽研二結王公文化，晚間還有宮廟團拜，席開80桌福宴，以及歌仔戲演出。27日則為成年禮，開放30名青少年參與，以及傳統謝三界祭祀儀式，隔日28日則為王公慶典體驗，開放過火體驗，至於重頭戲神轎過火，則選在29日下午。

張明華說，今年過火準備1.2萬台斤木炭，經高溫燒紅，再鋪以白鹽降溫，目前已有20支以上神轎參與，另有百尊友廟神尊，勇武走過熾紅木炭。

早期醫療水準不發達，二結王公扮演求藥角色，信徒祈求神尊消災、解厄，但時間一久，信徒憂心神尊會染上厄運，因此誕辰日當天，準備火紅煤炭，踩過去相傳可以除厄。

張明華說，今年王公文化季舉辦4天，凝聚地方向心力，也讓五結鄉無形文化資產，帶給全台民眾認識。

五結鄉鎮安廟(二結王公廟)為二結地區信仰中心。記者張議晨/攝影
五結鄉鎮安廟(二結王公廟)為二結地區信仰中心。記者張議晨/攝影

神轎 文化資產

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