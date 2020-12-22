台灣檫樹導覽講座報名開始 林務局邀民眾感受觀霧之美

林務局新竹林區管理處自2021年開始將舉辦一整年度的系列活動「森川里海的祝福－我是公民科學家」，從明年1月23日開始首場活動將帶民眾認識台灣檫樹，戶外導覽講座報名將從23日上午8點開放，林務局邀請喜愛觀霧的民眾千萬不要錯過。

林務局新竹林區管理處表示，這是觀霧國家森林遊樂區2020年「森川里海的祝福－我是公民科學家」系列活動的首場活動，未來一年內還會有11場精選主題活動，民眾前來報名參加更有機會可獲得觀霧國家森林遊樂區專屬精美好禮。

首場台灣檫樹戶外導覽講座，是以台灣特有種台灣檫樹為主題，台灣檫樹因野外族群量稀少、幼苗更新不易，在「台灣維管束植物紅皮書」當中被列為易危物種；林管處表示觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前的台灣檫樹，是園區內唯一能近距離欣賞到台灣檫樹的地點。

為希望能有更多人欣賞及認識台灣檫樹，林管處邀請國立宜蘭大學森林暨自然資源學系教授陳子英，為大家介紹台灣檫樹的前世今生及面臨的危機、台灣檫樹及台灣寬尾鳳蝶相互依存的關係，並帶大家到觀霧山莊前欣賞台灣檫樹開花的風采。