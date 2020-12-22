國際疫情升溫基隆跨年活動採實名制 林右昌：不能鬆懈

基隆市長林右昌今天說，因為新冠肺炎國際疫情升溫，面對即將到來的耶誕節、跨年活動，基隆市長林右昌今天表示，相關活動都採取實名制，也就是要求民眾依照中央防疫指引來參與，一定要落實防疫相關工作，不可以有絲毫懈怠。

林右昌今天在市務會議後記者會指出，目前國內疫情相對國際穩定，他提醒民眾要做好防疫工作，一定能確保社區及生活環境的安全，讓大家正常生活。

林右昌公布基隆目前疫情統計，他說，今年至今基隆市共通報299例疑似病例，排除290例，9例陽性；社區通報477人排除，居家隔離列管0人，居家檢疫184人，在防疫旅館的有21人，所有防疫工作都持續穩健進行中。有鑑於印尼疫情持續升溫，為確保邊境防疫能量及社區安全，12月18日起持續暫停引進印尼籍移工來台工作，也會視中央指令做進一步的處理。

另外，他說，今年度公費流感疫苗從10月5日開打至今，累計到12月16日止，中央撥給基隆市9萬9040劑，全部撥發，已經接種9萬3498人次，執行率94.4％。6個月到6歲幼兒，累計接種1萬469人次，54歲以上成人、65歲以上長者、孕婦、醫事人員等總計接種5萬7990人次；學生接種2萬5039人次。