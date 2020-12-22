籌買美麗灣建築物資金 東縣府標售5千多坪市區土地

台東縣政府籌措買回美麗灣渡假村建築物經費，清點台東市區49筆、5600坪土地標售，最大的1340坪，最小的15坪，大部分土地都在市區精華地段，預估可進帳超過新台幣2億元。

台東美麗灣渡假村仲裁結果由台東縣政府以6.29億元買回，除了這2年超前編列的預算外，尚不足2億多元，台東縣議會日前通過台東縣政府賣地籌措經費。

台東縣政府財經處長盧協昌今天表示，要標售的土地有21處共49筆土地，總面積5600坪，都是台東市區內的商業區和住宅區用地，最大筆的住宅用地是1340坪，位於台東女中和強國街旁，最小的則是15坪。

盧協昌表示，所處分的土地雖然大部分都是在台東市精華區，但多為縣政府清理市區老舊不堪公有房舍後所釋出土地，原有老舊破損房舍，除影響市容觀瞻及環境衛生外，土地利用效益亦低。

盧協昌表示，縣政府委託專業估價師估價，商業區的土地最高1坪在30至40萬元間，住宅區則在20萬元左右，將採分批方式辦理公開標售，第1批約在明年4月開始辦理標售，如果全部標售順利，預計可進帳超過2億元。