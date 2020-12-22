台東縣府籌措美麗灣6.29億賠償金 要賣49筆非公用土地

為籌措買美麗灣建物的6.29億元賠償金額，台東縣府將標售49筆縣有非公用土地，今天縣府舉辦說明會，財政及經濟發展處長盧協昌說，第一批土地最快明年4月公開標售，若標售土地金額尚未入庫，就先和銀行貸款方式償還。

盧協昌表示，這49筆土地面積最大的有1千多坪，最小15坪，大多位於市區精華地段，估計至少可賣到2億多元，預計2至3年內可出售完畢，但如果最後仍有土地無發出售，就會保留下來；依土地法登記規定，只要自然人或公司，都可參與投標。

他強調，如果土地標售後金額尚未入縣庫之前，縣府會以先向銀行貸款方式償還，待標售金額入庫後再來支付銀行，畢竟不還的話，超過1天縣府就要支付每天百分之五的利息，這是很沉重的負擔，縣府立場希望愈早標售，愈早還款。