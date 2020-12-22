聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東縣府籌措美麗灣6.29億賠償金 要賣49筆非公用土地
為籌措買美麗灣建物的6.29億元賠償金額，台東縣府將標售49筆縣有非公用土地，今天縣府舉辦說明會，財政及經濟發展處長盧協昌說，第一批土地最快明年4月公開標售，若標售土地金額尚未入庫，就先和銀行貸款方式償還。
盧協昌表示，這49筆土地面積最大的有1千多坪，最小15坪，大多位於市區精華地段，估計至少可賣到2億多元，預計2至3年內可出售完畢，但如果最後仍有土地無發出售，就會保留下來；依土地法登記規定，只要自然人或公司，都可參與投標。
他強調，如果土地標售後金額尚未入縣庫之前，縣府會以先向銀行貸款方式償還，待標售金額入庫後再來支付銀行，畢竟不還的話，超過1天縣府就要支付每天百分之五的利息，這是很沉重的負擔，縣府立場希望愈早標售，愈早還款。
盧協昌說，可能大家擔心標售土地因而帶動土地大幅上漲，其實縣府釋出土地後反而增加土地供給量，不會帶動地價上漲；至於中央市場光明路停車場標售後，是否造成停車亂象，縣府除鼓勵民眾轉停新生停車場外，也鼓勵得標者繼續作為停車場使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言