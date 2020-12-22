宜蘭飲食健康權自治條例三讀通過 查到萊豬瘦肉精開罰

宜蘭縣議會三讀通過「宜蘭縣飲食健康權自治條例」修正草案，未來於宜蘭縣所製造、加工、調配、包裝、運輸、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及豬可食部位為原料的食品，都不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精），議員也同意訂定驗出萊豬的罰款3萬元到10萬元。

宜蘭縣堅持豬肉及加工品不得檢出瘦肉精（萊克多巴胺的一種），衛生局長徐迺維今天在縣務會議表示，「宜蘭縣飲食健康權自治條例」乙型受體素未檢出修正草案昨天經議會三讀通過，下一步將函送衛生福利部核定公告。

徐迺維說，公告後若肉類食品經抽驗檢出乙型受體素超過中央殘留容許量者，將依食品安全衛生管理法裁處業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；「若未達中央殘留容許量者，則依宜蘭縣飲食健康權自治條例第十二條之一規定，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰」。

宜蘭縣在2015年就訂定「宜蘭縣飲食健康權自治條例」，當時規定肉品不得驗出萊克多巴胺，但其中未訂罰則，也沒有特別指豬肉，這次在縣議會支持下，針對萊豬訂定更清楚明確的規範及處分。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣秉持以縣民食品安全為首要，制定比中央還要嚴格的條例，堅持乙型受體素「未檢出」規範標準，感謝宜蘭縣議會全力支持，讓這項修正案得以順利通過。

另外為了讓消費者對於本縣所販售豬肉產品更有信心，林姿妙也鼓勵縣內肉品販售業及餐飲業者得依「宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章申請要點」規範，在取得進口肉品無瘦肉精的安全證明相關文件後，向衛生局申請「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章，期盼宜蘭縣藉由立法全面禁止瘦肉精、業者清楚的標示及縣府加強的稽查，建立完整的宜蘭食安防護網，共同打造食安消費環境。