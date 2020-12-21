中央補助3.5億 賴清德視察宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫

宜蘭冬山鄉公所爭取内政部營建署補助3.5億元，執行宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫，即將完工，副總統賴清德今天視察該工程計畫， 該計畫將整合冬山鄉與溪南整體觀光資源，串連冬山鐵路、自行車、河運等綠色運具，將觀光資源引入風景據點、休閒農業、社區聚落及改善冬山鄉公共設施與開放空間。

這項建設由前鄉長謝燦輝爭取，林峻輔鄉長接手後以2年時間完成，包括冬山火車站延伸到老街及舊河道等，景觀煥然一新，建構無障礙的友善環境，私有空間公共化，提供外地遊客到訪宜蘭更好的遊憩服務品質，此外冬山鄉最近才剛榮獲2021年交通部觀光局經典小鎮，以及全球品牌協會城鎮品牌獎的最佳行銷獎，表現亮眼。

中央補助的亮點計畫即將在月底完工，副總統賴清德今受邀前來視察，聽取簡報的地點在冬山火車站廣場，低溫16度，火車站通透的迴廊，冷風強灌讓人受不了，鄉立幼稚園小朋友2點多就來等候，冬山鄉公所、代表會及村長隨後也到，原排訂2點45分賴副總統應該抵達，但他遲到20幾分鐘。

鄉公所表示，該計畫串連冬山鐵路、自行車、河運等綠色運具，主打低碳綠色旅行，未來冬山火車站可直接轉程冬山河舊港水運漫遊，或銜接冬山自行車系統探索冬山自然風光、客庄聚落阿兼城與火燒寮；市區中心將再造舊街與鄉內開放空間，營造無障礙的舊城慢巷旅遊新路徑。

冬山鄉向來都是綠營鐵票區，賴清德看到地方人士幾乎都到場，大讚冬山人團結，他也對廣場前充滿現代與童趣交織的陳設及五彩繽紛彩虹屋，留下深刻印象；他還來到新完工的「碗公溜滑梯」，在溜滑梯前與幼兒園的孩子合影。