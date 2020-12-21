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花蓮吉安鄉辦「鳥人傳奇」展 傳承阿美族捕鳥文化

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
南勢阿美族群每年12月會舉辦捕鳥祭，捕捉各種害鳥。圖／吉安鄉公所提供
南勢阿美族群每年12月會舉辦捕鳥祭，捕捉各種害鳥。圖／吉安鄉公所提供

花蓮阿美族捕鳥祭是南勢阿美族群（新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鄉及花蓮市）的文化節慶之一，每年二期稻作收割後，族人會利用12月的農閒時間，指導青年製作陷阱，捕捉吃稻穀的害鳥並烹煮食用。為傳承狩獵文化，吉安鄉公所於阿美族文物館辦理特展「鳥人傳奇」，認識原民傳統沿革。

鄉長游淑貞說，12月是阿美族各部落歲末特有的文化祭儀捕鳥祭「米撒利流」，在祭儀前，耆老們會將判斷害鳥飛行路線的方式傳承給年輕人，再由青年利用網子或繩索等傳統獵夾，捕捉各種害鳥，在部落祭典中發揚共享文化，也希望透過展覽，記錄阿美族部落捕鳥文化的歷史脈絡。

在今年捕鳥祭中，鄉公所製作廣告文宣結合族語，以圖文配合解說方式，於各部落捕鳥祭中，傳達如何識別保育性鳥類及害鳥，讓捕鳥祭不會誤殺保育鳥，也喚起大家生態永續的觀念，促進對文化的了解。

宜昌部落頭目李毓書表示，南宜昌為吉安鄉捕鳥祭的發源地，座落在南宜昌部落的阿美文物館配合歲時祭儀，展出具有象徵意義的鳥人傳奇，走一趟展覽喚起過去狩獵的記憶，期盼年輕人把握機會前來學習長者風範，將捕鳥技術習得繼續傳承。

策展人劉政賢表示，「鳥人傳奇」展覽即日起至明年3月20日止，該次展覽串連起東區7館，包括花蓮台灣原住民文化館、壽豐鄉原住民文化館、萬榮原住民文化館、奇美館、海端館、成功館及吉安鄉阿美文物館，透過換工、督促等交流方式完成館舍展出，兼顧生態環境、教育與文化傳承的意義，透過展覽讓下一代了解祭典傳承與發揚重要性。

為傳承狩獵文化，花蓮吉安鄉公所於阿美族文物館辦理特展「鳥人傳奇」，認識原民傳統沿革。圖／吉安鄉公所提供
為傳承狩獵文化，花蓮吉安鄉公所於阿美族文物館辦理特展「鳥人傳奇」，認識原民傳統沿革。圖／吉安鄉公所提供

阿美族 吉安 原住民

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