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各縣市跨年晚會精彩可期 張惠妹台東嗨唱陪倒數

中央社 / 台北21日電

許多縣市政府將舉辦跨年晚會，邀請演藝人員表演，其中久未露面的歌手張惠妹宣布要在家鄉台東跨年演出，最受民眾期待，不但台東旅宿秒殺，交通、防疫措施均上緊發條。

其他縣市政府也都精心安排，希望與民眾共度熱鬧、難忘的夜晚，歡喜迎接嶄新的一年。

暌違6年，新竹縣今年選在縣政府前廣場舉辦跨年晚會，縣長楊文科表示，主持人白冰冰、陳漢典、吳怡霈等人，演出藝人有盧廣仲、動力火車等開唱，還安排煙火秀與抽獎等活動，讓民眾感受熱鬧氣氛。因疫情影響，請民眾參加跨年晚會時配戴口罩，共同維護彼此健康。

「愛在南投，星光閃耀」跨年晚會在縣立體育場舉行，邀請藝人李佳薇、嚴正嵐、陳隨意、樂團旺福等演出，還有手機、咖啡機等多項好禮抽獎，除民眾進入會場須戴口罩、實名制登記，周邊道路也有交通管制，南投高中、縣議會等場地提供免費停車。

嘉義市「2021全嘉藝起來」跨年晚會在東區體育場舉行，歌手黃明志、黃妃壓軸演出，最後倒數將由嘉義市長黃敏惠與市府團隊將大型LED棒球推向民眾，一起同歡。體育場外圍設有公益、文創攤位，歡樂聽歌有吃有玩；配合中央防疫新生活運動，跨年晚會的入口處，設有紅外線量體溫，參與民眾要戴口罩，採取實名制，可在現場登記，也可網路預填。

屏東縣政府跨年晚會辦「K歌之夜」，晚間7時30分於屏市千禧公園熱鬧開唱，邀請光良、康康、孫淑媚、李愛綺、小球、董事長樂團、TRASH樂團、Crispy脆樂團、徐懷鈺等人接力演唱，由徐懷鈺壓軸，徹夜狂歡迎接2021年到來。今年縣府跨年活動延續以往，不施放煙火，減少空污；跨年活動戶外人潮聚集，如果無法保持社交距離，呼籲民眾戴上口罩，保護自己也保護他人。

花蓮縣跨年晚會於傍晚5時起在東大門廣場登場，邀請任賢齊、萬芳、玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛等共19組歌手、樂團接力開唱。當晚還有煙火秀，預計施放259秒，象徵「愛永久」。入場民眾強制戴口罩，會場開闢4處管制出入口，均設置紅外線熱顯像儀感測民眾體溫，另須配合填寫實聯制抽獎券，寫上姓名、電話供掌握人數和疫調，還有機會抽中「紅面鴨大禮包」。

台東跨年因天后藝人「阿妹」張惠妹返鄉演出，預估有5萬名歌迷湧入台東市海濱公園，台東縣政府防疫上緊發條，當天會場只開放2個進出口，並且必須戴口罩、體溫檢測、酒精消毒，因演唱會無法強制規定社交距離，會視狀況應變。由於這次演唱會特別採實名制，觀眾要先上網登錄資料，萬一有疫情時，可以立即採取疫調措施。

金門跨年晚會「金喜臨門、魅力犇放」在金沙鎮金沙國小操場登場，除了歌手和在地團體表演外，壓軸的煙火邀請台南國慶團隊預計施放長達8分鐘。有別於以往在平地施放煙火，今年在金沙國小校舍頂樓施放，讓民眾能近距離觀賞。晚會出入口均為民眾噴灑酒精，且採最高規格，要求民眾參與時全程配戴口罩；若忘記帶也不必擔心，主辦單位會在現場預備口罩供使用。

跨年晚會 口罩 樂團

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