好美！宜蘭耶誕點燈 風動耶誕樹每半小時上演燈光秀

迎接耶誕節到來，宜蘭縣政府今晚在議會廣場舉辦「點亮宜蘭、迎聖誕」點燈儀式，今年耶誕樹採動態設計，上方的風鈴等燈飾會隨著風力產生轉動的效果，每隔半小時啟動耶誕樹燈光秀，讓這棵樹變得很不一樣，旁邊有耶誕老公公及麋鹿等造景，一片浪漫繽紛燈海，每晚5點到12點亮燈，持續到明年2月28日。

宜蘭耶誕燈飾位於台九省道旁的縣議會廣場，縣政府今晚與宜蘭眾教會攜手合作點亮燈飾，點燈啟動後，將於12月24日、25日進行羅東鎮、員山鄉及宜蘭市展開耶誕燈車遊行，另12月26日在宜蘭運動公園舉辦「歡樂蘭陽、愛聖誕」晚會，藉由耶誕感恩活動為宜蘭帶來喜樂、祝福與溫暖。

耶誕燈車遊行在宜蘭還是第一次舉辦，12輛燈車由不同的基督徒企業認領，主題包括「天使報佳音」、「東方三博士」、「伯利恆之星」、「耶穌誕生馬槽」及「聖誕禮物」等聖經故事，而這12個數字正代表宜蘭縣的12個行政區，至於車上的花燈則是三星監獄受刑人回收其它縣市報廢的花燈，經過巧手整修後亮相，更具有環保的意義。

耶誕燈車遊行時間及路線如下：

24 (周四) 19:00-20:30在羅東鎮，遊行路線是羅東運動公園第一停車場集結燈車車隊依序出發—公正路—至第二集結點公正國小加入遊行團隊人力—公正路—中正南路—南門路—興東路—中山公園。 25 (周五) 18:00-19:00在員山鄉，遊行路線是新月廣場集結--遊行車隊車行員山鄉公所—員山路—新月廣場。 25 (周五) 19:30-21:00在宜蘭市，遊行路線是新月廣場—中山路二段—復興路一段—神農路二段—中山路三段—新民路—舊城東路—舊城南路—新月廣場。 26 (周六) 16:00-21:00「歡樂蘭陽.愛聖誕」市集；19:00-21:00「歡樂蘭陽.愛聖誕」晚會，地點在宜蘭運動公園。

宜蘭歡樂耶誕今晚點燈，瞬間點亮縣議會廣場浪漫繽紛，即日起每晚亮燈到明年2月底止。圖／縣府提供

宜蘭歡樂耶誕今晚點燈，瞬間點亮縣議會廣場浪漫繽紛，即日起每晚亮燈到明年2月底止。圖／縣府提供

宜蘭歡樂耶誕今晚點燈，瞬間點亮縣議會廣場浪漫繽紛，即日起每晚亮燈到明年2月底止。圖／縣府提供