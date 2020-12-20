海科館船長帶路 讓大家認識八斗子新書出版

基隆國立海科館今天舉辦船長帶路──八斗子森川里海在地生活成果分享會，「今天海口清──八斗子森川里海生活記事」新書出版，推廣八斗子船長們友善漁業的觀念和做法，讓更多民眾認識八斗子在地居民「新里海生活」。

海科館表示，八斗子是我國北部漁業重鎮，擁有森林、河川與大海自然資源。森林是陸地重要生態系統，沿海是海洋重要生產環境，兩者相互影響，而八斗子正是典型的森川里海地景。

行政院農委會林務局及海科館共同推動船長帶路──八斗子森川里海在地生活計劃，並透過網路進行「船長帶路──漁獲直播」、拍攝「八斗子森川里海」影片，今天在海科館生態廚房教室發表成果。

成果發表會由船長帶路鮮味拍賣會開場，重現「船長帶路──漁獲直播」過程。漁船船長林新永解說友善漁法，現場拍責所得捐贈華山基金會，接著出席來賓一起做料理，品嘗鮮美滋味的海鮮。

「今天海口清──八斗子森川里海生活記事」收錄12篇個人或家庭生活故事，除了描述早期居民冬季觀察天氣變化的說法，還有居民守護家園環境，經營管理自然資源以發展產業，同時重視生活文化的八斗子里海觀。

船長杜劍秋說，漁民有很多釣點，每一個釣點都不要釣很多，明知還有魚，但要讓它休養生息。一支釣是滿永續的漁法，但還有很多精進的地方。