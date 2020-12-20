首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

全台9成以上的鯖魚來自宜蘭縣南方澳，縣府工策會輔導國內第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，在蘇澳地區觀光工廠廊帶成立了。占地2千坪的3層樓展場免費參觀，業者傳承三代從事鯖魚加工，以純熟的技術，可以把魚肉口感處理到跟現撈仔一樣好吃，各式鯖魚輕食料理，更顛覆大家的傳統想像。

宜蘭縣觀光工廠質量均佳，不但廠家數量密度高，經營品質也很不錯，經由傳遞產業知識達到行銷目的。縣政府工商發展投資策進會長年來輔導觀光工廠設立，數量增加並已形成兩大聚落，一處位於宜蘭市與礁溪鄉交界的梅洲地區，另一處是下了國五蘇澳交流道的蘇澳地區，兩大觀光工廠廊帶，方便遊客一次逛個夠。

國內市場9成以上的鯖魚來自宜蘭蘇澳鎮南方澳漁港，讓南方澳素有「鯖魚的故鄉」美譽，但直到最近才有了第一家專門以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」設在蘇澳地區觀光工廠廊帶，試營運已有一段時間，周末假日正式開幕營運。

工策會表示，大鯖魚夢工廠介紹有關鯖魚的各種知識，教大家了解鯖魚的由來、營養成份及如何判斷魚貨好壞，並不是只有販售產品，而且業者委請知名的自然洋行建築事務所設計展場空間，透過壓克力燈箱呈現海底「冰塊發光」的效果，走在鯖魚「食」光廊道裡獲取新知，學習珍惜海洋資源的概念。