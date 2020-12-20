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首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
大鯖魚夢工廠的輕食料理之一「鯖魚可頌堡」。圖/業者提供
大鯖魚夢工廠的輕食料理之一「鯖魚可頌堡」。圖/業者提供

全台9成以上的鯖魚來自宜蘭縣南方澳，縣府工策會輔導國內第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，在蘇澳地區觀光工廠廊帶成立了。占地2千坪的3層樓展場免費參觀，業者傳承三代從事鯖魚加工，以純熟的技術，可以把魚肉口感處理到跟現撈仔一樣好吃，各式鯖魚輕食料理，更顛覆大家的傳統想像。

宜蘭縣觀光工廠質量均佳，不但廠家數量密度高，經營品質也很不錯，經由傳遞產業知識達到行銷目的。縣政府工商發展投資策進會長年來輔導觀光工廠設立，數量增加並已形成兩大聚落，一處位於宜蘭市與礁溪鄉交界的梅洲地區，另一處是下了國五蘇澳交流道的蘇澳地區，兩大觀光工廠廊帶，方便遊客一次逛個夠。

國內市場9成以上的鯖魚來自宜蘭蘇澳鎮南方澳漁港，讓南方澳素有「鯖魚的故鄉」美譽，但直到最近才有了第一家專門以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」設在蘇澳地區觀光工廠廊帶，試營運已有一段時間，周末假日正式開幕營運。

工策會表示，大鯖魚夢工廠介紹有關鯖魚的各種知識，教大家了解鯖魚的由來、營養成份及如何判斷魚貨好壞，並不是只有販售產品，而且業者委請知名的自然洋行建築事務所設計展場空間，透過壓克力燈箱呈現海底「冰塊發光」的效果，走在鯖魚「食」光廊道裡獲取新知，學習珍惜海洋資源的概念。

很多人大都吃煎或蒸的鯖魚，「大鯖魚夢工廠」以鯖魚專賣店自我期許，3代相傳近一甲子的保鮮冷凍技術為基礎，更迎合年輕人及親子口味，推出鯖魚可頌堡、鯖魚沙拉、鯖魚飯糰、鯖魚定食及魚丸湯等，業者未來還想進一步開發鯖魚叭噗、鯖魚滷肉飯、青蔥鯖魚肉捲，顛覆大家對鯖魚的想像，讓「吃鯖魚」成為一種永續飲食文化。

大鯖魚夢工廠的輕食料理之一「鯖魚沙拉」。圖/業者提供
大鯖魚夢工廠的輕食料理之一「鯖魚沙拉」。圖/業者提供
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」經過試營運後正式開幕。記者戴永華/攝影
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」經過試營運後正式開幕。記者戴永華/攝影
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，透過壓克力燈箱介紹產業，遊客好像走進海底隧道參觀。記者戴永華/攝影
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，透過壓克力燈箱介紹產業，遊客好像走進海底隧道參觀。記者戴永華/攝影
宜蘭縣第一家鯖魚主題的「大鯖魚夢工廠」開張，占地2千坪，免費餐觀。記者戴永華/攝影
宜蘭縣第一家鯖魚主題的「大鯖魚夢工廠」開張，占地2千坪，免費餐觀。記者戴永華/攝影
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，遊客走過鯖魚食光廊道，了解鯖魚產業的相關知識。記者戴永華/攝影
宜蘭第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」，遊客走過鯖魚食光廊道，了解鯖魚產業的相關知識。記者戴永華/攝影
宜蘭縣第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」經過試營運後，周末假日開幕。記者戴永華/攝影
宜蘭縣第一家以鯖魚為主題的「大鯖魚夢工廠」經過試營運後，周末假日開幕。記者戴永華/攝影

觀光工廠 蘇澳

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