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南迴鐵路電氣化通車 蔡英文：雙東海岸線是我的心頭好

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（左二）今天上午前往台東出席「南迴鐵路電氣化通車典禮」，搭上普悠瑪號列車，見證南迴鐵路電氣化通車。圖／總統府提供
蔡英文總統（左二）今天上午前往台東出席「南迴鐵路電氣化通車典禮」，搭上普悠瑪號列車，見證南迴鐵路電氣化通車。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午前往台東出席「南迴鐵路電氣化通車典禮」，肯定所有參與南迴鐵路電氣化工程幕後英雄的貢獻，縮短往來台東、屏東車程，便捷的交通也將幫助東部觀光產業及均衡城鄉發展。她也在臉書上說，期待了40年，台灣環島鐵路電氣化的最後一哩路，總算接起來了，並推薦私房景點。

蔡總統說，今天搭上普悠瑪號列車，見證了南迴鐵路電氣化通車。這是台灣交通建設的里程碑。對東部的朋友來說，以往南迴鐵路沒有電氣化，火車從北邊開下來後，還需要停下來更換火車頭，相當不方便。現在電氣化通車，從台東到屏東，電聯車都可以暢行無阻，運量更大，時間也能縮短半小時。

蔡總統說，接下來，還有一系列提升東部軌道運輸的措施，包括花東鐵路雙軌化、台鐵新採購的600輛城際列車，都正在一一進行中。讓東部民眾開心出門、安心回家，也讓更多國內外旅客能夠來親近東台灣，這就是政府的目標。「身為屏東人，我也非常推薦南迴鐵路的景觀。從枋寮、楓港旁邊的台灣海峽，翻過山就會看到太平洋，光是大海的藍色，就有數不盡的豐富變化。如果要我推薦私房景點，這段雙東海岸線就是我的心頭好，只要是台灣人，就一定不能錯過。」

屏東 台東 普悠瑪號 蔡英文

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