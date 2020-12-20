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相傳施法檳榔讓人瘋 卑南黑巫術曾是其他部落的最怕
巫師是現在進行式？台東原住民部分族群社會裡有「巫師」這個的重要角色，他們身分和功能多元，早期既負責族人生理疾病醫護，也提供心靈諮商，更是歲時祭儀等活動負責祈福儀式的靈魂人物，時代進步，巫師一職面臨後繼無人的困境，近年部落開始重視巫師傳承與復振，紛紛辦理「巫師學校」，甚至公所也開研習班，一起延續這項神秘傳統。
台東各族群中，卑南族巫師最具強烈神祕色彩，長達數百年來，地位崇高，巫師有自己專屬的工作室，身邊都有個巫師袋，裡頭放著巫鈴、檳榔、陶珠、小刀、符等法物，依各部落屬性及需求，施法大致區分白巫術與黑巫術，使用法物也不同，相傳白巫術可治病、祈福，最令其他部落最怕的是黑巫術，根據耆老描述，有些巫師法力相當高，曾有部落族人碰到施法的檳榔而發瘋，以前老人家說，進到卑南族傳統領域要小心，有族人因為撿拾地上的檳榔，回來時就發瘋，最後無端生病過世。
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