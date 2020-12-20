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陳建仁緬懷「烏腳病之父」曾文賓 讚譽為醫學科學家

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
慈濟醫院院長林欣榮（左八）及各分院長等人，今天在感恩追思會上緬懷榮譽院長曾文賓。記者王思慧／攝影
慈濟醫院院長林欣榮（左八）及各分院長等人，今天在感恩追思會上緬懷榮譽院長曾文賓。記者王思慧／攝影

「台灣烏腳病之父」花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，於11月22日於家中安詳逝世，享嵩壽98歲。花蓮慈濟醫院今天舉辦感恩追思會，前副總統陳建仁出席致意，他表示，曾文賓是「甘願做、歡喜受」的最佳典範，卓越的砷含量相關研究更改變全世界的觀點，可說是台灣之光，更是醫學科學家。

曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，台灣西南沿海地區的居民會挖280公尺深的井，得烏腳病的人大多是喝深井水，進而研究出烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，拯救當時許多病患。

陳建仁說，曾文賓醫師將研究成果刊登在美國的醫學期刊，這2篇論文改變全世界的觀點，論文被引用超過1千次。自己曾請教曾醫師，進而發現烏腳病會併發其他癌症，若是高度盛行的村莊，患者容易得到內臟癌症，此研究也讓美國環保署將飲用水的砷含量調整到10ppb，如果沒有曾醫師的啟發，不可能有這麼好的成果。

陳建仁表示，曾文賓醫師是領先者，從個人到團隊是跨域合作，從本土到國際為台灣之光，從平凡到卓越是樹立典範，從追隨到創新更是提攜後進，讚譽他是教學、研究、服務三卓越的內科教授，立言、立功、立德三不朽的醫學科學家，向曾文賓醫師致上最高敬意。

追思會上，除了慈濟醫院院長林欣榮及各分院長緬懷，還有曾文賓的兒子曾漢民醫師致詞，他一度難過哽咽，「做您的兒子是我的光榮」，遠在國外的孫女也拍下影片懷念。

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，於11月22日在家中安詳逝世，享耆壽98歲。圖／花蓮慈濟醫院提供
台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，於11月22日在家中安詳逝世，享耆壽98歲。圖／花蓮慈濟醫院提供
前副總統陳建仁今天出席花蓮慈濟醫院為榮譽院長曾文賓舉辦的感恩追思會，讚譽曾文賓是醫學科學家。記者王思慧／攝影
前副總統陳建仁今天出席花蓮慈濟醫院為榮譽院長曾文賓舉辦的感恩追思會，讚譽曾文賓是醫學科學家。記者王思慧／攝影

陳建仁 慈濟

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