陳建仁緬懷「烏腳病之父」曾文賓 讚譽為醫學科學家

「台灣烏腳病之父」花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，於11月22日於家中安詳逝世，享嵩壽98歲。花蓮慈濟醫院今天舉辦感恩追思會，前副總統陳建仁出席致意，他表示，曾文賓是「甘願做、歡喜受」的最佳典範，卓越的砷含量相關研究更改變全世界的觀點，可說是台灣之光，更是醫學科學家。

曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，台灣西南沿海地區的居民會挖280公尺深的井，得烏腳病的人大多是喝深井水，進而研究出烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，拯救當時許多病患。

陳建仁說，曾文賓醫師將研究成果刊登在美國的醫學期刊，這2篇論文改變全世界的觀點，論文被引用超過1千次。自己曾請教曾醫師，進而發現烏腳病會併發其他癌症，若是高度盛行的村莊，患者容易得到內臟癌症，此研究也讓美國環保署將飲用水的砷含量調整到10ppb，如果沒有曾醫師的啟發，不可能有這麼好的成果。

陳建仁表示，曾文賓醫師是領先者，從個人到團隊是跨域合作，從本土到國際為台灣之光，從平凡到卓越是樹立典範，從追隨到創新更是提攜後進，讚譽他是教學、研究、服務三卓越的內科教授，立言、立功、立德三不朽的醫學科學家，向曾文賓醫師致上最高敬意。