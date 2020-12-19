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聯合盃作文賽花蓮初賽頒獎 學子領獎家長老師同享榮耀

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，聯合報發行展業部總經理方桃忠頒獎。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，聯合報發行展業部總經理方桃忠頒獎。記者王燕華／攝影

聯合盃全國作文大賽花蓮區初賽今天頒獎，除了受獎學生，不少家長前往為寶貝拍照留下美好紀錄，四維高中校長蔡忠和、東華附小校長鮑明鈞也到場分享榮耀。高中職組第一名的花蓮高中學生吳秉叡從國小就開始參賽，這次拿下冠軍，非常開心。

這項賽事邁入第14屆，花蓮初賽上月在四維高中舉行，從國小到高中職有2138位寫作高手分組筆戰，報名人數再創新高。經專業評審選出各組前5名及佳作30名，今天在縣府大禮堂由代理秘書長張逸華、聯合報發行展業部總經理方桃忠、教育處代理處長饒忠等人頒獎。

各組前5名依序為：國小中年級組海星葉羽捷、慈大附小王品涵、慈大附小羅巧昀、明義張淨崴、海星林言芯。國小高年級：中正程睿宇、慈大附小林芊逸、東華附小洪歆芙、慈大附小蔡廷和、瑞穗曹欣蓮。

國中7年級組宜昌陳心婕、自強楊知叡、國風廖妘柔、國風賴可峮、慈大附中許晉峯；國中8年級組：國風李竹、海星林莉、慈大附中王若姍、國風姜妤蓁、國風王楷甯；國中9年級組國風邱鈺淇、花崗劉恩珣、國風賴羿澄、花崗陳韻綺、自強陳怡汝。

高中職組：花蓮高中吳秉叡、花蓮女中張蕎官、花蓮女中王思元、四維高中胡婷媗、花蓮高農蘇子瑩。

高中職組題目是「迷路也有好風光」，高一的吳秉叡展現極佳文字能力，以腳步的快慢錯落，描述迷路時的心境轉折，贏得評審青睞。他國小開始多次參加聯合盃作文大賽，覺得是練筆的絕佳機會，每次參賽愈來愈進步，今年首度拿下第一名，非常開心。

四維高中十分重視學生的閱讀寫作能力，長年提供場地支持聯合盃作文賽，四維校長蔡忠和與東華附小鮑明鈞等人，今天都出席頒獎典禮。

方桃忠說，聯合盃作文大賽辦了10多年，感謝縣府及家長支持。作文感覺是很容易的事，但要寫得好不簡單，除了文字，還要具備觀察能力。張逸華表示，縣府非常重視教育，不只支持作文賽，台灣也只有花蓮匡列經費全面補助國中小學推展讀經教育，讓優美的經典，深入學生腦海。

東華附小學童在聯合盃作文大賽有好成績，校長鮑明鈞分享榮耀。記者王燕華／攝影
東華附小學童在聯合盃作文大賽有好成績，校長鮑明鈞分享榮耀。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，家長們擠在台前，為得獎的寶貝拍照留下美好記憶。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，家長們擠在台前，為得獎的寶貝拍照留下美好記憶。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，得獎學子大合照。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，得獎學子大合照。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，縣府代理祕書長張逸華（右2）、聯合報發行展業部總經理方桃忠（左3）與得獎者合影。記者王燕華／攝影
聯合盃作文賽花蓮初賽今天頒獎，縣府代理祕書長張逸華（右2）、聯合報發行展業部總經理方桃忠（左3）與得獎者合影。記者王燕華／攝影
四維高中重視閱讀和寫作，學生們在聯合盃作文大賽多人得獎，校長蔡忠和（後排左）感到開心。記者王燕華／攝影
四維高中重視閱讀和寫作，學生們在聯合盃作文大賽多人得獎，校長蔡忠和（後排左）感到開心。記者王燕華／攝影
花蓮高中一年級學生吳秉叡，國小開始多次參加聯合盃作文大賽，雕琢出優異作文能力，獲得高中職組冠軍。記者王燕華／攝影
花蓮高中一年級學生吳秉叡，國小開始多次參加聯合盃作文大賽，雕琢出優異作文能力，獲得高中職組冠軍。記者王燕華／攝影

吳秉叡

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