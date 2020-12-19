受惠宜蘭兩天沒下雨 延宕的台7丁新城橋年底通車有望

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
新城橋已完成瀝青施工，立委陳歐珀今前往了解，確定年底前可達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供
新城橋已完成瀝青施工，立委陳歐珀今前往了解，確定年底前可達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供

宜蘭縣台7丁新城橋工程展延多次，完工通車日遙遙無期，引發民怨，政務委員吳澤成日前會勘時一度「震怒」，公路總局允諾今年底可完工通車。 所幸，宜蘭昨天、今天連兩日無雨，順利完成瀝青鋪面，立委陳歐珀今會勘，可望依進度於年底通車。

新城橋為宜蘭市、員山鄉的交通要道，為省道台7丁線，但工程變更設計，工程費從3.1億追加到3.4億元，承包商3次申請展延，通車日期也從5月、7月到12月再到明年2月，引爆地方民怨，一度拉起白布條抗議工程「跳票」。

經鄉代林子凱、鄉長張宜樺關切，以及陳歐珀協調，公路總局日前辦理會勘，在民怨之下允諾會於今年底達階段性通車目標。

今上午陳歐珀至新城橋會勘，原預估若宜蘭雨勢未停，恐影響瀝青鋪面工程，所幸惠這兩天天氣晴朗，昨已完成路面瀝青施工。

陳歐珀在臉書說，新城橋引道級配已完成，護欄及中央分隔島僅宜蘭端少許等候施工，等後續宜蘭端級配完成試驗後，即可全面進場施工，路燈及號誌預計下周進場施工，可於12月底達成階段性通車目標。

新城橋已完成瀝青施工，立委陳歐珀今前往了解，確定年底前可達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供
新城橋已完成瀝青施工，立委陳歐珀今前往了解，確定年底前可達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供
新城橋已完成瀝青施工，可望年底前達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供
新城橋已完成瀝青施工，可望年底前達成階段性通車目標。圖/立委陳歐珀辦公室提供

陳歐珀 吳澤成

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