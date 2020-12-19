基隆南下高雄旅展拚觀光 旅遊達人Eric教不斷電玩基隆

「2020高雄市旅行公會國際旅展」昨起開展，基隆市政府首度至高雄參展，特別以熱門景點「阿根納造船廠」造景佈置展場，展場內並設置「潮境公園」海景拍照區，吸引許多民眾駐足拍照打卡當網美。旅遊達人李昂霖Eric推廣基隆特色旅遊亮點，分享走訪基隆的旅遊經驗，尤其「基隆人生活風格寶典」自由行手冊很好用。

Eric表示，「基隆人生活風格寶典」有別於傳統的公部門文宣，設計精美令人驚豔，內容深入介紹基隆最在地的事物及玩法，非常適合背包客按圖索驥不斷電遊基隆。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆有24小時不斷電的玩法，遊客可以從欣賞和平島的日出展開揭幕，再來碗基隆在地人必備早餐組合餛飩湯配手工蔥油餅，接著到正濱漁港色彩屋、忘憂谷、潮境公園拍個網美照，下午回到港邊喝下午茶，再到外木山欣賞夕陽餘暉，當然不能少了廟口夜市還有凌晨才會出現的隱藏版深夜美食碳烤三明治、沙茶牛肉等。

另外還可以體驗崁仔頂漁市叫賣，以及來一碗鮮魚湯滿足味蕾，還有像是KEELUNG地標公園欣賞夜景、海洋廣場欣賞基隆港景色等，不管你幾點來到基隆，永遠都有東西可看、可吃、可玩。

到基隆玩當然少不了在地伴手禮，基隆主題館結合基隆特色店家、基隆借問站及觀光相關業者共同推廣，包含以海味蛋捲為特色的「蔡技食品」、推出飛魚卵創意食品的「大方合展」、推廣海洋教育的「國立海洋科技博物館」、強調使用在地食材的「找到幸福咖啡店」，也特別將基隆市府精選出伴手禮及農產商品包含帶到現場展示。