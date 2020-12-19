聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆南下高雄旅展拚觀光 旅遊達人Eric教不斷電玩基隆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供

「2020高雄市旅行公會國際旅展」昨起開展，基隆市政府首度至高雄參展，特別以熱門景點「阿根納造船廠」造景佈置展場，展場內並設置「潮境公園」海景拍照區，吸引許多民眾駐足拍照打卡當網美。旅遊達人李昂霖Eric推廣基隆特色旅遊亮點，分享走訪基隆的旅遊經驗，尤其「基隆人生活風格寶典」自由行手冊很好用。

Eric表示，「基隆人生活風格寶典」有別於傳統的公部門文宣，設計精美令人驚豔，內容深入介紹基隆最在地的事物及玩法，非常適合背包客按圖索驥不斷電遊基隆。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆有24小時不斷電的玩法，遊客可以從欣賞和平島的日出展開揭幕，再來碗基隆在地人必備早餐組合餛飩湯配手工蔥油餅，接著到正濱漁港色彩屋、忘憂谷、潮境公園拍個網美照，下午回到港邊喝下午茶，再到外木山欣賞夕陽餘暉，當然不能少了廟口夜市還有凌晨才會出現的隱藏版深夜美食碳烤三明治、沙茶牛肉等。

另外還可以體驗崁仔頂漁市叫賣，以及來一碗鮮魚湯滿足味蕾，還有像是KEELUNG地標公園欣賞夜景、海洋廣場欣賞基隆港景色等，不管你幾點來到基隆，永遠都有東西可看、可吃、可玩。

到基隆玩當然少不了在地伴手禮，基隆主題館結合基隆特色店家、基隆借問站及觀光相關業者共同推廣，包含以海味蛋捲為特色的「蔡技食品」、推出飛魚卵創意食品的「大方合展」、推廣海洋教育的「國立海洋科技博物館」、強調使用在地食材的「找到幸福咖啡店」，也特別將基隆市府精選出伴手禮及農產商品包含帶到現場展示。

旅展期間基隆館有好康，只要於主題館內累積消費滿500元，即可參加人人有獎的刮刮樂活動，目前最大奬項-基隆長榮平日雙人住宿券、基隆觀光巴士1日券等尚未被刮出；另外於基隆館拍照打卡填寫問券、參與AR集點活動，即可獲得精美筆記本或保溫提袋。

基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供
基隆南下高雄旅展拚觀光，旅遊達人Eric教不斷電玩基隆。圖／基隆市政府提供

基隆港 伴手禮 旅展

延伸閱讀

淨灘6年他發現第16隻海龜屍體 綠蠵亞成龜頭跟鰭嚴重被啃食

基隆地下水管爆裂影響4萬戶 深夜修復供水

基隆爆水管影響4萬戶民眾沒水苦 今晚9時修復恢復供水

金曲、金音獎等級樂團開唱 基隆今年跨年7分鐘璀璨煙火秀

相關新聞

基隆南下高雄旅展拚觀光 旅遊達人Eric教不斷電玩基隆

「2020高雄市旅行公會國際旅展」昨起開展，基隆市政府首度至高雄參展，特別以熱門景點「阿根納造船廠」造景佈置展場，展場內...

阿妹台東跨年演唱會 首批舞台器材曝光！

天后張惠妹（阿妹）台東跨年演唱倒數13天，今天首批舞台器材由6輛拖板車運抵台東，器材幾乎已卸滿海濱公園國際地標草皮，令不...

淨灘6年他發現第16隻海龜屍體 綠蠵亞成龜頭跟鰭嚴重被啃食

「動手愛台灣」淨灘志工陳信助經常在東北魚、北海岸及基隆等北部海域淨灘，清除海漂垃圾，昨天他在瑞芳、基隆交界處的望海，巷發...

迎接2021 花蓮太平洋觀光節任賢齊、萬芳、玖壹壹熱唱

迎接新的一年，花蓮縣政府從31日跨年夜到明年元旦，規畫演唱會、升旗、健走及淨灘等一系列豐富活動，不過，傳統的空軍F-16...

143年老宅「異地」重建 傳藝辦趴邀老匠師舊地重遊

宜蘭國立傳藝中心「黃舉人宅」，11月底完成階段性修復工作，整棟建築回復成143年前「舊貌」，傳藝中心舉辦「黃老爺的冬至派...

當志工70年服務3.2萬小時 90歲退休校長揪全家當志工

宜蘭縣退休校長林傳松，民國40年起投入志願服務，志工年資已逾70年，累積服務時數將近3.2萬小時，今90歲高齡仍未正式「...

台東鄉親搭火車轉診外縣市 購票不再煩惱

台東縣衛生局昨召開「病患轉診至外縣市鐵路購票單一窗口建置」，會中議員林參天希望台鐵協助，台東車站站長楊舜安允諾設置，讓台...

花東兩縣環保局 共推綠色低碳旅遊

推廣綠色低碳旅遊，台東縣環境保護局日前結合花蓮縣環保局，辦理「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，吸引大批民眾參與，串連兩地...

社團臉譜／基隆永昌扶輪社 看學校需求實質幫助

基隆市一群在地企業老闆、社團、議員、校長、傳播業及熱心公益人士等組成永昌扶輪社，結合扶輪社友資源，針對學校需求實質幫助，...

走過八仙塵爆 豆腐千金捐薪傳愛

5年前八仙樂園塵爆，當時才24歲的陳依欣慘遭火焚，全身7成燒傷；經過3年多漫長休養和復健，去年她重返社會到花蓮市公所工作...

台東慢食節 獲頒政府服務獎

台東縣政府輔導在地小農並結合觀光推動「慢食節」，8年來遊客人次累積5萬8千人，營業額增加逾9900萬，不只創造商機，也因...

宜市風雨籃球場 辛仔罕橋中選

宜蘭秋冬季節多雨，室內籃球場地卻僅部分校園有，民間爭取新設風雨球場，宜蘭市公所昨到省道台9線辛仔罕橋下辦理會勘，爭取公路...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

影／金門奇景！緬甸巨蟒悠哉過馬路 嚇壞民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。