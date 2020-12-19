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阿妹台東跨年演唱會 首批舞台器材曝光！
天后張惠妹（阿妹）台東跨年演唱倒數13天，今天首批舞台器材由6輛拖板車運抵台東，器材幾乎已卸滿海濱公園國際地標草皮，令不少民眾看傻眼，直呼「果然是國際級水準」。工作人員說：後續還有14輛拖板車運抵會場，預計明天開始搭建。
「從來沒看過陣仗這麼大的舞台！」林姓市民說，過去至今，她參加台東大型活動也沒看過舞台器材快裝滿整個國際地標草皮，果然阿妹表演是國際水準的規格，現在大家都非常期待演唱會的到來，想像屆時盛況一定嗨翻整個台東。
張惠妹31日將在台東市海濱公園國際地標舉辦免費跨年演唱會，預估吸引上萬人潮，主辦單位今天開始運送舞台器材及相關設備，首批6輛拖板車清晨將器材運抵會場，並開始卸貨，一箱箱的器材幾乎卸滿國際地標的草皮，路經民眾都看傻眼，一度以為有大工程施工。
載運器材的工作人員表示，今天6輛拖板車只是首批，後續還有14輛會運來，預計明天開始搭建，需要7天的工作天，屆時舞台背景將超過3層樓高，會將國際地標建物整個遮住。不過，看到東北季風風勢這麼強勁，確實有點擔心影響舞台搭建，希望一切順利。
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