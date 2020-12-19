阿妹台東跨年演唱會 首批舞台器材曝光！

天后張惠妹（阿妹）台東跨年演唱倒數13天，今天首批舞台器材由6輛拖板車運抵台東，器材幾乎已卸滿海濱公園國際地標草皮，令不少民眾看傻眼，直呼「果然是國際級水準」。工作人員說：後續還有14輛拖板車運抵會場，預計明天開始搭建。

「從來沒看過陣仗這麼大的舞台！」林姓市民說，過去至今，她參加台東大型活動也沒看過舞台器材快裝滿整個國際地標草皮，果然阿妹表演是國際水準的規格，現在大家都非常期待演唱會的到來，想像屆時盛況一定嗨翻整個台東。

張惠妹31日將在台東市海濱公園國際地標舉辦免費跨年演唱會，預估吸引上萬人潮，主辦單位今天開始運送舞台器材及相關設備，首批6輛拖板車清晨將器材運抵會場，並開始卸貨，一箱箱的器材幾乎卸滿國際地標的草皮，路經民眾都看傻眼，一度以為有大工程施工。