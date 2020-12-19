淨灘6年他發現第16隻海龜屍體 綠蠵亞成龜頭跟鰭嚴重被啃食

「動手愛台灣」淨灘志工陳信助經常在東北魚、北海岸及基隆等北部海域淨灘，清除海漂垃圾，昨天他在瑞芳、基隆交界處的望海，巷發現一隻海龜屍體，研判是綠蠵亞成龜頭，部跟鰭有嚴重被啃食狀況，這是他6年來發現第16隻死亡的海龜。

陳信助表示，昨天上午經過望海巷準備去海灘上撿一些塑膠片做海廢小卷尾鰭使用，發現一隻海龜屍體，驚見一隻海龜屍體，昨天海浪非常大，研判有可能剛被沖上岸來沒多久，細看應該是綠蠵亞成龜頭部跟鰭有嚴重被啃食狀況，死因不明。

陳信助淨灘過程發現不少海龜，大小都有，而且死亡多少都和海廢有關。先前也曾在宜蘭海域發現漂在海上的死龜，被塑膠袋包著，也曾在基隆與瑞芳交界處海域發現綠蠵亞成龜屍體，身上覆蓋滿是垃圾膠垃圾，讓他心裡非常難過。

他說，海龜的視力很不好，更沒有牙齒和舌頭來分辨垃圾與食物的味道，加上好奇心又強，看到東西總想咬看看，所以常在海龜屍體解剖中發現塑膠垃圾。

陳信助指出，小海龜一出生就往外海甚至遠洋游去，等到長大一些後，有如人類的青少年時的亞成龜，就會回到沿海沿岸居住跟繁殖，回到沿海會有很多危險，影響到牠的生存，例如漁網、垃圾、海廢、漁船等都是能奪走牠小命的關鍵，而且不只是死掉的海龜，就算是活著的海龜，多多少少都有塑膠垃圾在肚子裡。