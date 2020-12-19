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迎接2021 花蓮太平洋觀光節任賢齊、萬芳、玖壹壹熱唱

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，19組歌手接力開唱，還有259秒的精彩焰火秀。圖／縣府提供
花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，19組歌手接力開唱，還有259秒的精彩焰火秀。圖／縣府提供

迎接新的一年，花蓮縣政府從31日跨年夜到明年元旦，規畫演唱會、升旗、健走及淨灘等一系列豐富活動，不過，傳統的空軍F-16戰機衝場，今年將取消。縣府表示，雖提出申請，但未獲得軍方回應，考量軍方近日事情繁多，另規畫相關活動，歡迎民眾一起送走2020，迎向2021。

東台灣最大的跨年演唱會在花蓮，太平洋觀光節將於31日晚間5時起，在東大門廣場登場，邀請任賢齊、萬芳、玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛、Wish朱宇謀、鄭心慈、莫宰羊，共19組歌手、樂團接力開唱，展現多元音樂風格。

縣府還準備璀燦的國際焰火秀，將有2999發高低空焰火彈，及全國跨年最大尺寸的12吋型大型高空彈，預計施放長達259秒，象徵「愛永久」。

太平洋觀光節將持續到元旦凌晨12時30分；緊接著元旦清晨7時，在七星潭風景區安排國際升旗典禮，將升起台灣和日本、越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓共7國國旗。

縣府觀光處表示，這6個國家國民在花蓮的人數較多，除了升旗，也邀請多位在花蓮的6國友人，當天一同參加升旗典禮。

不過，舉辦超過10年的F-16衝場迎曙光，今年確定取消。

縣政府說明，以往向國防部提出申請，感謝空軍第5聯隊積極配合辦理，但今年申請一直未獲得回應，考量軍方近日事務繁多，因此規畫升旗、健走與淨灘等，歡迎民眾同來迎新年。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，花蓮跨年到迎新年活動一波接一波，讓遊客留在花蓮，有助振興地方觀光產值。根據旅宿業表示，跨年夜當晚花蓮市訂房率已爆滿，全縣訂房率突破7成。雖然跨年夜花蓮市住宿已滿，歡迎遊客預訂鄰近鄉鎮的旅宿。

觀光處也鼓勵遊客多利用北花線客運到花蓮旅遊，12月31日到明年1月3日的連假期間有優惠，往返北花客運平均票價85折。

張志翔說，跨年晚會預料人潮很多，配合中央疫情指揮中心政策，入場民眾強制佩戴口罩，會場開闢4處管制出入口，均設置紅外線熱顯像儀感測民眾體溫，民眾除入場時測量體溫，也須配合填寫實聯制抽獎券，寫上姓名、電話供主辦單位掌握人數和疫調使用，還有機會抽中「紅面鴨大禮包」。

配合太平洋觀光節，31日下午4時至隔天凌晨1時，周邊的中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街等部分路段將有交管。詳情可上花蓮觀光資訊網(http://tour-hualien.hl.gov.tw/)及花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/)查詢。

花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，19組歌手接力開唱，還有259秒的精彩焰火秀。圖／縣府提供
花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，19組歌手接力開唱，還有259秒的精彩焰火秀。圖／縣府提供
花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，配合防疫，開放4個入口入場。圖／縣府提供
花蓮縣政府將於31日晚間在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，配合防疫，開放4個入口入場。圖／縣府提供

跨年晚會 F-16 空軍

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