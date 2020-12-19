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143年老宅「異地」重建 傳藝辦趴邀老匠師舊地重遊

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影
傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影

宜蘭國立傳藝中心「黃舉人宅」，11月底完成階段性修復工作，整棟建築回復成143年前「舊貌」，傳藝中心舉辦「黃老爺的冬至派對」，今邀請參與重建的木工匠師簡港重回傳藝，簡參與黃舉人宅從零件組裝為屋，他形容整段過程是他做過最具意義的一件工程。

黃舉人宅為宜蘭縣首位舉人黃纘緒故居，建造於1877年，原址位於今宜蘭市友愛百貨公司前，但1990年代因都市計畫更新，宅邸要被拆除，經黃纘緒後代及宜蘭縣政府推動保存，整棟宅邸在1996年拆卸，保存在宜蘭孔廟，直到傳藝中心籌設，黃舉人宅才遷移至13公里外的園區「重建」。

68歲的簡港，為當年重建的木作匠師，今黃舉人宅完成復舊工作，傳藝邀簡港入園，訴說重建過程的艱難過往；黃舉人宅因拆卸保存，木構件、結構僅以英文、數字做編號，運抵傳藝園區現址後，工程團隊如同「拼積木」，歷時1年，將結構逐一組裝完成。

簡港說，黃舉人宅保存時，許多構件都因受潮損毀，整片工地若不說，還會以為是「廢墟」，看到零件散落，結構用他看不懂的A、B、C編號，剛到現場「腳尾都冷了」，所幸經團隊復舊，復刻樑柱結構、窗花等，順利讓整座宅邸復原，且有70%結構，仍是從143年前保存至今，可見工程浩大。

簡港表示，舉人宅木構件都有經過他的手，舊地重遊感覺回到自己家，很歡喜，他做木工數十年，能夠參與老建築保存，是他工作生涯最具意義的一件事，覺得非常光榮。

黃舉人宅第一階段復舊工程，投入600萬元經費，歷時1年施工，已在日前宣告完工。傳藝中心19、20日舉辦「黃老爺的冬至派對」，邀請宜蘭市廣生藥房、父刻理髮廳、阿芳鹹粥、宜糧號、度小月等知名店家，在150年歷史宅邸辦趴。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說，黃舉人宅完成第一階段修復，邀請民眾入內，也可以換上古裝，如同走入時光隧道，在百年宅邸體驗早期的庶民生活。

傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影
傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影
68歲木工匠師簡港，參與黃舉人宅的拆遷與重建，今受邀重回傳藝園區。記者張議晨／攝影
68歲木工匠師簡港，參與黃舉人宅的拆遷與重建，今受邀重回傳藝園區。記者張議晨／攝影
傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影
傳藝園區黃舉人宅，有143年歷史，最近傳藝完成階段性修復工作，重新以舊容重現這座百年宅邸。記者張議晨／攝影

修復 建築 宜蘭傳藝中心

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