當志工70年服務3.2萬小時 90歲退休校長揪全家當志工

宜蘭縣退休校長林傳松，民國40年起投入志願服務，志工年資已逾70年，累積服務時數將近3.2萬小時，今90歲高齡仍未正式「退休」，是宜蘭縣最資深的志願工作者；今縣府頒獎表揚，肯定林對社會的付出。林傳松謙遜說，獲獎是所有人努力，他還要繼續打拼，奉獻自己的熱血。

林傳松歷任宜蘭縣多所國小校長，就讀師專時就以學生身分投入志工，直至擔任教職，仍持續拋灑熱血。舉凡救國團、社會救助、文化、教育等志願服務工作，都有他投身其中的身影。

86年林傳松從頭城竹安國小校長一職退休，全心投入志願服務工作，即使今年已逾90歲高齡，仍在宜蘭縣志願服務協會服務，不僅自己奉獻其中，全家三代總動員，全家10人都曾獲頒績優志工獎，將愛心擴展正全面。

至於為何願意拋灑熱血，林傳松則說，他年幼時家苦，知道面對無助的感覺，因此等他長大有能力，就應該對社會付出，有力出力，讓社會注入一點溫情。

今宜蘭縣府頒獎表揚全縣績優志工，林傳松以服務70年、累積服務時數31896小時，獲頒「最資深」榮譽志工。他受訪謙遜說，能支撐這麼久，是家人、志工伙伴的支持，他現在每天仍到志願服務協會工作，還未達真正「退休」時刻，不會輕易喊停。

縣府今在宜蘭縣立體育館舉辦表揚典禮，除林傳松外，另有全國志願服務獎、衛生福利志願服務獎等績優志工共134人受獎，另還有5個社福績優志工團隊、2個企業志工隊獲獎。