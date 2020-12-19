台東大學參加2020世界綠色大學評比 比去年進步55名

台東大學今天宣布，世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings 2020）東大獲得第105名，是亞洲第38名、台灣第10名，下屆希望可以進入全球百名內。

台東大學第二度參加世界綠色大學評比，在全球912所、亞洲468所、台灣26所大學中得到名次，今年參加評比大學比去年增加132所，東大從160名進步到第105名。

世界綠色大學評比領域包括基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物、水、交通和教育與研究6大領域，台東大學在交通領域獲世界第56名，是參與評比項目中最佳，其次為基礎設施世界排名第101名。

台東大學表示，東大鼓勵教職員生利用大眾運輸與零排放車輛通勤，每年補貼鼎東客運8129路公車行駛學校至台東、知本市區，免費提供零排放電動車7輛與腳踏車121輛，也修改法規調降校車使用費。

基礎設施則向台東林管處申請3400棵免費原生種與特有種苗木，種植在校內，知本和台東市區2處校區森林與草坪植被高達總面積61%。