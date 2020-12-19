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台東鄉親搭火車轉診外縣市 購票不再煩惱

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局昨召開「病患轉診至外縣市鐵路購票單一窗口建置」，台鐵台東車站允諾設置，讓台東鄉親轉診購票不再煩惱。圖／衛生局提供
台東縣衛生局昨召開「病患轉診至外縣市鐵路購票單一窗口建置」，台鐵台東車站允諾設置，讓台東鄉親轉診購票不再煩惱。圖／衛生局提供

台東衛生局昨召開「病患轉診至外縣市鐵路購票單一窗口建置」，會中議員林參天希望台鐵協助，台東車站站長楊舜安允諾設置，讓台東鄉親轉診購票不再煩惱。

衛生局表示，台東醫療資源不足，部分病患須轉診到外縣市就醫，但近來受限於火車車次較少及觀光人潮湧入等因素，病患及陪同家屬轉診，常訂不到票，衍生就診延遲及其他問題產生。

為提高縣民轉診交通便利性，衛生局昨邀集台東站長楊舜安、立法委員劉櫂豪辦公室執行長張其旭、林參天等人研議。

楊舜安說，民眾只要持轉診單或掛號證明到台東站服務台填表及可申請協助訂位事宜，申購區間為台東到台北、台東到花蓮、台東到高雄，但回程部分則因台東站無權限，目前無法協助，會建議各相關車站能建置協助窗口。

林參天說，感謝台東站協助，即日起鄉親只要有醫生轉診証明，即可申購車票，包含陪同家屬1人。有任何需要協助可洽詢鉄路局各站服務台或他本人。

台東 衛生局 劉櫂豪

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