聽新聞
test
0:00 / 0:00
花東兩縣環保局 共推綠色低碳旅遊
推廣綠色低碳旅遊，台東縣環境保護局日前結合花蓮縣環保局，辦理「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，吸引大批民眾參與，串連兩地綠色里程，在國旅爆發之際，讓前往台東旅遊的民眾延伸東部之旅，盡情享受自在、大口呼吸的自然之旅。
「花東低碳牽手行」活動包含「花蓮劍柔山莊」、「大農大富平地森林之森林療癒」、「怡園渡假村」與「松園別館」，由在地達人帶領旅客以低碳無痕行腳的方式走訪景點，並搭配生動解說，讓遊客體驗在地有機慢食、低碳樂活饗宴。
由於疫情爆發之後，東部頓時成為國旅景點重中之最，光是花蓮8月觀光客達945萬人，龐大的觀光人潮易造成環境負荷，大批旅客其實就在東部交通上已大費心力，但「花東低碳牽手行」活動則提供旅客在台東旅行後接駁至花蓮，搭配低碳綠能運具，真正享受輕鬆無負擔的環保之旅。
此外，台東縣環保局與在地租車業合作提供折扣，民眾到花蓮縣環保局臉書粉專按讚和填寫問卷就可獲得200元抵用券，租電動機車或搭電動巴士都可折抵。主辦單位表示，活動為花、東合作引入新方向，除了一起推動低碳環境永續，也透過串聯豐富遊程吸引觀光客群，以行動守護良好環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言