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花東兩縣環保局 共推綠色低碳旅遊

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，安排民眾DIY環保手作。圖／台東縣環保局提供
「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，安排民眾DIY環保手作。圖／台東縣環保局提供

推廣綠色低碳旅遊，台東縣環境保護局日前結合花蓮縣環保局，辦理「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，吸引大批民眾參與，串連兩地綠色里程，在國旅爆發之際，讓前往台東旅遊的民眾延伸東部之旅，盡情享受自在、大口呼吸的自然之旅。

「花東低碳牽手行」活動包含「花蓮劍柔山莊」、「大農大富平地森林之森林療癒」、「怡園渡假村」與「松園別館」，由在地達人帶領旅客以低碳無痕行腳的方式走訪景點，並搭配生動解說，讓遊客體驗在地有機慢食、低碳樂活饗宴。

由於疫情爆發之後，東部頓時成為國旅景點重中之最，光是花蓮8月觀光客達945萬人，龐大的觀光人潮易造成環境負荷，大批旅客其實就在東部交通上已大費心力，但「花東低碳牽手行」活動則提供旅客在台東旅行後接駁至花蓮，搭配低碳綠能運具，真正享受輕鬆無負擔的環保之旅。

此外，台東縣環保局與在地租車業合作提供折扣，民眾到花蓮縣環保局臉書粉專按讚和填寫問卷就可獲得200元抵用券，租電動機車或搭電動巴士都可折抵。主辦單位表示，活動為花、東合作引入新方向，除了一起推動低碳環境永續，也透過串聯豐富遊程吸引觀光客群，以行動守護良好環境。

台東縣環境保護局結合花蓮縣環保局，辦理「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，民眾盡情享受自在、大口呼吸的自然之旅。圖／台東縣環保局提供
台東縣環境保護局結合花蓮縣環保局，辦理「花東低碳牽手行」輕旅行示範活動，民眾盡情享受自在、大口呼吸的自然之旅。圖／台東縣環保局提供

台東

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