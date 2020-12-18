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基隆爆水管影響4萬戶民眾沒水苦 今晚9時修復恢復供水

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆爆水管影響4萬戶民眾沒水苦，今晚9時修復恢復供水。圖／文安里長李隆進提供
基隆爆水管影響4萬戶民眾沒水苦，今晚9時修復恢復供水。圖／文安里長李隆進提供

基隆市仁愛區愛三路與仁五路口昨晚600管線爆管，水公司緊急開挖搶修，疑管線老舊，仁愛區、中正區、信義區、中山區及安樂區等5個行政區停水或減壓，影響戶數約4萬戶。水公司原本預計今天晚間6時搶修完成，延至晚上9時才能搶修理完成，開始恢復供水。

水公司原本預計今晚6點修復，很多民眾6點多仍等不到水，一名住仁五路的民眾說，晚上7點打開水龍頭仍沒水，商家也都抱怨，希望水趕快來。不少人頻上網問水何時可來。文安里長李隆進到現場，里長說，工程人員說晚間9時可修復。

水公司表示，600管線目前搶修中，預估晚間9時現場修理完成開始恢復供水，平地在1小時內會有水，但偏遠地區可能會稍後。

水公司表示，停水或減壓區域仁愛區全部，另中正區、信義區、中山區及安樂區等區域部分停水，影響戶數約4萬戶。停水期間，請用戶務必要關掉抽水馬達，以免管線產生真空，造成負壓及抽水馬達損壞；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，並關閉水龍頭，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，影響水質，且恢復供水後請先排放煮沸後再使用。

水公司第一區管處在基隆廟口、成功市場、仁愛市場、信義市場設4處臨時供水站、及水車3輛機動送水,倘民眾緊急需送水。停水消息及加水站設置地點請上台水網站查詢

停水 修復 基隆

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