240元救幼鯊 台東魚貨老闆娘放生娃娃鯊好開心

中央社 / 台東縣18日電
台東縣成功鎮阿春新鮮魚貨老闆娘王俞文18日在漁市看到一尾尚有呼吸的「娃娃鯊」（日本鬚鯊），趕緊花新台幣240元將牠買下，並到海邊將牠放生。（阿春新鮮魚貨提供）中央社
台東縣成功鎮阿春新鮮魚貨老闆娘王俞文18日在漁市看到一尾尚有呼吸的「娃娃鯊」（日本鬚鯊），趕緊花新台幣240元將牠買下，並到海邊將牠放生。（阿春新鮮魚貨提供）中央社

台東縣成功鎮魚貨老闆娘王俞文今天在漁市看到一尾長約30公分、尚有呼吸的「娃娃鯊」幼鯊，花費新台幣240元將牠買下放生，不僅家人支持，鄉親讚美她好心腸，讓她相當開心。

王俞文整個下午心情很愉快，她表示，下午到成功漁港採買，看到在盤子上等待拍賣的「娃娃鯊」 （日本鬚鯊）在努力地呼吸，感到相當不捨，趕緊花費240元買下後，飛奔到海邊將「娃娃鯊」放生。

「這次要好好長大喔」她說，「娃娃鯊」在水裡徘徊2圈後就游向大海，牠從遭漁民捕獲，放在拍賣場，接著奮力游向大海，這個堅毅生命力讓她相當感動。

王俞文表示，放生的時候抱在身上，就像抱著小孩一樣，「當您 （娃娃鯊）還有希望的時候，我們是不是該給您機會」，任何人也都一樣。不過，她也提醒幼鯊「小時候是機會，長大後是命運」。

王俞文的爸爸、媽媽及哥哥都支持她，同意她這麼做，讓她整個下午都很開心。鄉親在臉書（Facebook）上看到她的PO文，紛紛留言，指「每個人如果都有像您一樣的好心腸就好了」、「生命會祝福妳的」。

王俞文開心地說，「如果一點小錢能讓牠再有機會長大，我為什麼不去做呢，總之我今天好開心」。

水試所東部海洋生物研究中心表示，這尾放生的是「日本鬚鯊」，澎湖人又稱「破布鯊」，成功漁民則稱「娃娃鯊」，過去被誤認為是澳洲南部的「斑紋鬚鯊」，在保育等級被列為「數據缺乏」。

根據台灣漁業資料庫資料，「日本鬚鯊」主要棲息於近海海藻多的礁區，以底棲無脊椎動物及小魚為食，行動緩慢。卵胎生，一次可產下約20尾仔魚，夜行性。令人畏懼的尖牙，使其存著潛在性危險。

牠分布於西太平洋區，包括日本、韓國、台灣、越南及菲律賓，其中台灣分布於北部海域。

在台灣偶而被漁民以延繩釣捕獲，為不常見魚種，可食用，但產量較少，比較不具經濟價值；在日本西部則被大量食用，大型水族館偶有展示。

日本 放生 漁民

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